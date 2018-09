Người tình triệu phú tố cáo Lindsay Lohan trộm đồ sau khi chia tay

Doanh nhân Egor Tarabasov ráo riết đòi lại món đồ hơn 30.000 USD và đang nhờ cảnh sát can thiệp.

Sao vụ chia tay ồn ào và bạo lực vào hè năm ngoái, Lindsay Lohan và triệu phú trẻ người Nga Egor Tarabasov dường như vẫn chưa hết "duyên nợ" với nhau. Mới đây, Egor đã báo với cảnh sát London rằng Lindsay đã cuỗm nhiều món đồ giá trị của anh từ căn hộ họ từng thuê ở Westminster. Tổng các đồ trang sức, quần áo trị giá hơn 30.000 USD (700 triệu đồng).

Lindsay Lohan bị hôn phu cũ đòi của.

Một người bạn của doanh nhân bất động sản 24 tuổi tiết lộ: "Egor đã săn đuổi Lindsay suốt nhiều tháng để lấy lại những món đồ của anh ấy, nhưng không có kết quả. Cuối cùng, Egor không còn lựa chọn nào khác là tới đồn cảnh sát và trình báo về hành vi trộm cắp của Lindsay. Lindsay không ở Anh thường xuyên nên cảnh sát đã rất vất vả mới tìm được cô để thẩm vấn".

Cảnh sát được cho là đã gửi email tới người đại diện của nữ diễn viên, đe dọa sẽ bắt giữ nếu cô không phản hồi. Đại diện của phòng cảnh sát Westminster xác nhận rằng, Lindsay đã bị thẩm vấn rất kỹ trong 3 lần vào tháng trước.

Theo nguồn tin, sau vài lần bị triệu đến đồn, Lindsay đã trả lại cho người tình cũ chiếc đồng hồ Rolex 4.400 USD, trang sức và quần áo. Tuy nhiên cô vẫn giữ một chiếc đồ hồ 5.000 USD và mặt dây chuyền hình cây thánh giá bằng vàng - món quà cha đỡ đầu tặng cho Egor Tarabasov.

Egor bẻ gập tay Lindsay để giằng lại điện thoại trong cuộc xô xát trên bãi biển Hy Lạp hè năm ngoái.

Lindsay và triệu phú người Nga hẹn hò từ cuối năm 2015 và thậm chí đã đính hôn. Tuy nhiên, mối tình của ngôi sao Mean Girls và bồ trẻ sớm tan vỡ vào hè năm 2016. Lindsay tố cáo Egor ngoại tình với người phụ nữ khác và về nhà đánh đập, dọa giết cô. Cặp đôi từng được trông thấy giằng co trên bãi biển ở Hy Lạp vào dịp sinh nhật 30 tuổi của Lindsay, sau đó tiếp tục xô xát trong căn hộ của họ ở London vào tháng 7/2016. Nữ diễn viên gào khóc tố chồng chưa cưới bóp cổ cô khiến hàng xóm phải gọi cảnh sát tới can thiệp.

Lindsay gào khóc trên ban công vào giữa đêm, tố cáo chồng chưa cưới định giết cô

