Người tình đồng giới của Kristen Stewart khỏa thân táo bạo

Siêu mẫu Stella Maxwell xuất hiện gợi cảm trên trang bìa tạp chí Vogue.

Stella Maxwell vốn theo đuổi hình ảnh sexy từ nhiều năm nay nhưng cô vẫn gây sốc với bức ảnh nude trên trang bìa tạp chí thời trang của Brazil. Người đẹp 26 tuổi để lộ hết hình thể, chỉ che hờ phần nhạy cảm bằng hai tay. Stella cũng chụp nhiều bức hình quyến rũ cùng một mẫu nam.

Stella Maxwell chụp hình cho tạp chí Vogue Brazil tháng 5.

Stella hiện là một trong những người mẫu đắt giá nhất của hãng nội y Victoria's Secret. Cô gia nhập dàn thiên thần từ năm 2015 và gây ấn tượng với phong cách riêng mạnh mẽ, táo bạo và đầy đam mê. Chân dài gốc Bỉ từng hẹn hò đồng giới với Miley Cyrus vào hè 2015 và trở thành bạn gái của Kristen Stewart vào cuối năm 2016.

Kristen và Stella tình cảm dạo phố hôm 18/4.

Theo Us Weekly, Stella Maxwell gần đây đã chuyển đến sống cùng nhà với Kristen. Nguồn tin tiết lộ, mặc dù người đẹp có nhà ở New York nhưng cô dành hầu hết thời gian ở tại căn biệt thự 4 phòng ngủ của Kristen tại Los Angeles. Khi nữ diễn viên Chạng vạng đến thành phố New Orleans đóng phim, Stella thường xuyên đến thăm bạn gái. Kristen luôn rạng rỡ hạnh phúc mỗi lần cô bạn lặn lội đường xa tới thăm.