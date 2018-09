Người tình của Taylor Swift lịch lãm trên thảm đỏ Venice

Joe là anh chàng khá trầm lặng và điềm đạm. Sau khi bước chân vào con đường diễn xuất năm 2015, Joe nhanh chóng thể hiện tài năng và góp mặt trong nhiều dự án phim lớn như "Billy Lynn's Long Halftime Walk" của đạo diễn Lý An (đóng cùng Kristen Stewart) hay "The Sense of an Ending" dựa theo cuốn tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên... Trước đây, anh từng tập trung cho sự nghiệp học hành tại Đại học Bristol và trường Kịch nghệ Hoàng gia London.