Người tình cũ của rapper Diddy đột tử tại nhà riêng

Người mẫu, diễn viên 47 tuổi Kim Porter được tìm thấy chết trong căn hộ của cô ở Los Angeles hôm 15/11.

Cảnh sát Los Angeles cho biết, họ đã nhận được một cuộc gọi thông báo cần trợ giúp một người bị ngưng tim tại ngôi nhà ở khu Toluca Lake. Khi các nhân viên đến, Kim Porter đã qua đời. Đại diện của Diddy cũng xác nhận tin buồn với báo giới: "Thật buồn, tôi có thể khẳng định Kim Porter đã qua đời. Mong các bạn cho gia đình cô ấy sự riêng tư trong khoảng thời gian khó khăn này".

Kim Porter và Diddy thời hẹn hò.

Nguồn tin chia sẻ trên TMZ, Porter đã bị cảm cúm nhiều tuần nay và có triệu chứng như là viêm phổi, tuy nhiên không rõ nguyên nhân chính xác gây nên cái chết của cô. Một nguồn tin khác nói rằng, một ngày trước khi đột tử, Porter đã liên hệ với bác sĩ phàn nàn rằng tình trạng sức khỏe của cô không tốt hơn.

Kim Porter - Diddy (tên thật là Sean Combs) từng gắn bó 13 năm (từ 1994 đến 2007), có 3 người con chung: cặp song sinh con gái Jessie James - D'Lila chào đời năm 2006 và cậu con trai Christian sinh năm 1998. Porter theo đuổi nghề người mẫu và diễn viên. Cô từng xuất hiện trong show I Want to Work for Diddy của ngôi sao nhạc rap Diddy.

Kim Porter đưa các con tới xem phim mới của bố vào cuối tháng trước. Cô có 3 người con với Diddy và một cậu con trai riêng (thứ ba từ phải sang) với người tình đầu.

Vào ngày 31/10 vừa qua, Kim Porter hội ngộ Diddy cùng các con của họ để ủng hộ rapper ra mắt bộ phim mới nhất The Holiday Calendar. Khi đó, người đẹp trông rất vẫn khỏe mạnh và vui vẻ. Cô qua đời ở tuổi 47.