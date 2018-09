Người thân đau buồn tiễn huyền thoại Joan Rivers

Nữ danh hài huyền thoại Mỹ để lại nhiều tiếc nuối khi qua đời do biến chứng của ca phẫu thuật cổ họng.

Con gái và cháu ngoại tiễn đưa Joan Rivers tới nhà hỏa táng. Ảnh: NYD.

Joan Rivers trút hơi thở cuối cùng vào chiều hôm thứ năm 4/9, hưởng thọ 81 tuổi, sau một tuần nhập viện Mount Sinai, New York vì biến chứng của ca phẫu thuật cổ họng hôm 28/8. "Tôi rất đau lòng khi phải báo tin về cái chết của mẹ tôi. Bà ra đi thanh thản vào lúc 13h17 phút bên cạnh gia đình và bạn bè thân thiết. Tôi và con trai muốn gửi lời cảm ơn các bác sĩ, y tá, nhân viên bệnh viện Mount Sinai vì sự chăm sóc tận tình của họ đối dành cho mẹ tôi", Melissa Rivers - con gái của Joan Rivers báo tin buồn.

Hôm qua, thi thể của Joan Rivers được chuyển tới nhà hỏa táng ở New Jersey. Con gái Melissa cùng cháu ngoại Cooper, với gương mặt buồn bã, nói lời cám ơn đoàn người làm nhiệm vụ. Melissa tiễn đưa mẹ bằng một nụ hôn cuối cùng lên quan tài trước khi đoàn xe khởi hành. Tang lễ của Joan Rivers được cử hành tại Đền Emanu-El ở Manhattan trong ngày hôm nay 7/9.

Thi thể của Melissa Rivers được đưa tới nhà hỏa táng

Joan Rivers sinh năm 1933. Bà nổi danh từ những năm 1960 với các vai diễn hài trong loạt show truyền hình như The Tonight Show, The Ed Sullivan Show và The Carol Burnett Show. Bên cạnh đó, trong thời gian này Joan Rivers còn cho ra đời show truyền hình riêng đầu tiên có tên That Show With Joan Rivers. Năm 1983, bà được người dẫn chương trình Tonight Show - Johnny Carson mời làm người dẫn chương trình khách mời trong show của ông, qua đó trở thành nữ MC chương trình đêm muộn đầu tiên trên truyền hình.

Joan Rivers là gương mặt truyền hình được nhiều người yêu thích của Mỹ. Ảnh: NYD.

Bà tham gia vài tập của The New Hollywood Squares trước khi làm MC cho chương trình The Joan Rivers Show từ 1989 tới 1993. Bà từng giành giải Emmy "Người dẫn chương trình talk show xuất sắc" và được gắn sao trên Đại lộ Danh vọng.

Cuối những năm 1990, Joan Rivers là gương mặt dẫn chương trình quen thuộc của nhiều sự kiện thảm đỏ trước các lễ trao giải Grammy, Oscar và các lễ trao giải lớn khác.

Mẫn Khang