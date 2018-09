Người mẫu gốc Việt khoe vòng 3 bốc lửa

Thời gian qua, chuyện chia tay của Karrueche Trần và tình cũ Chris Brown là đề tài bàn tán sôi nổi trên các mặt báo. Mới đây, mỹ nhân lai và nam ca sĩ da màu có màn đấu khẩu qua lại trên trang cá nhân của Karrueche. Giọng ca "With You" cho rằng bạn gái cũ quá nhiều lời khi liên tục nhắc đến anh và lên án chuyện anh có con rơi trong các cuộc phỏng vấn, dù cả hai đã đường ai nấy đi. Đáp lại chỉ trích của Chris, Karrueche viết: "Họ là người đặt câu hỏi, với tư cách là nhân vật phỏng vấn tôi dĩ nhiên phải trả lời. Chẳng có gì phải xấu hổ trước những việc đã xảy ra. Tôi không cố tình ám chỉ anh hay đại loại như thế. Đừng điên tiết với tôi, bởi mối quan hệ của chúng ta chấm dứt do chính sự phản bội của anh chứ không ai khác".