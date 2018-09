Người mẫu Chrissy Teigen thú nhận sửa mặt, hút mỡ và 'không hề hối tiếc'

Mỹ nhân gốc Thái khẳng định, chẳng có gì là xấu hổ khi nói về chuyện phẫu thuật thẩm mỹ.

Trong khi đi dự sự kiện của một hãng mỹ phẩm vào tối 4/5 tại Los Angeles, Chrissy Teigen đã có những chia sẻ thẳng thắn về chuyện làm đẹp. Khi phóng viên tờ Byrdie hỏi cô về tin đồn sửa má, người đẹp bật cười trả lời: "Mọi thứ của tôi đều là giả, ngoại trừ đôi má". Sau đó, Chrissy chỉ lên trán, mũi và môi rồi nói: "Giả, giả và giả".

Người mẫu Chrissy Teigen.

Chân dài của tạp chí áo tắm Sports Illustrated bày tỏ: "Tôi không xấu hổ khi nói về chuyện đó. Tôi không hề hối tiếc".

Chrissy Teigen còn bật mí một trong những ca làm đẹp kỳ quái nhất của cô là hút mỡ ở vùng nách: "Tôi có vùng nách rất tệ. Cách đây khoảng 9 năm hoặc lâu hơn nữa, tôi đã hút 2 inch (5 cm) ở nách. Giờ nó lại như trước, bởi vậy tôi cần phải tốn tiền làm lần nữa".

Bà mẹ một con thú nhận cô cũng hút mỡ khoảng 2 inch ở cánh tay: "Thủ thuật đó rất dễ dàng. Nó khiến tôi thấy đẹp hơn khi mặc váy. Tôi cảm thấy tự tin hơn. Đó là một trong những điều ngớ ngẩn nhất tôi từng làm. Ngớ ngẩn thật, nhưng tôi lại thích nó. Thành thực mà nói, tôi không hề hối tiếc".

Chrissy Teigen tiết lộ từng đi sữa mặt, hút mỡ ở nách và bắp tay.

Sau khi bài phỏng vấn được đăng tải, nhiều người cho rằng Chrissy Teigen chỉ nói đùa mà thôi. Tuy nhiên cô nhanh chóng xác nhận trên Twitter: "Nhớ rằng chưa bao giờ nói đùa. Tôi đã hút mỡ ở nách, không hề hối tiếc ngoại trừ một điều rõ ràng mỡ đã trở lại". Bà xã ca sĩ John Legend viết thêm: "Như một ai đó từng hỏi tôi về mông của tôi, bạn nghĩ tôi có nó nhờ tập luyện cật lực?".

Chrissy Teigen cũng có lần tiết lộ vùng da rạn ở đùi. Cô chia sẻ bức ảnh khuyết điểm cơ thể của mình trên Instagram và thú nhận trên tạp chí Allure năm 2016: "Gia đình tôi di truyền gen bị rạn da. Bởi vậy tôi bị chúng ở trên mông và đùi. May mắn làm sao, người đàn ông của tôi không mấy quan tâm đến chúng hoặc có thể là tôi không quá bất an về điều đó".

