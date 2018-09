Người đẹp gốc Việt làm MC hậu trường Miss Universe

Jeannie Mai, MC xinh đẹp của truyền hình Mỹ sẽ phụ trách dẫn dắt phía hậu trường trong đêm chung kết ngày 9/11.

Jeannie Mai tại Miss Universe 2012 ở Las Vegas.

Jeannie Mai từng đảm nhận xuất sắc vai trò này trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2012 ở Las Vegas, Mỹ. Chính vì vậy cô được ban tổ chức mời trở lại làm MC đêm thi năm nay tại Moscow, Nga. Cô sẽ dẫn dắt ở sau cánh gà trong khi nữ ca sĩ Mel B và MC kỳ cựu Thomas Roberts sẽ làm người dẫn chính.

Jeannie sinh năm 1980 tại San Jose, California (Mỹ). Mẹ cô là người Hoa còn bố là người Việt Nam. Từ nhỏ cô đã bộc lộ năng khiếu dẫn chương trình và là một cô gái thông minh, hoạt bát. Năm 16 tuổi, Jeannie Mai tốt nghiệp trung học và đăng ký trường De Anza College, ngành Truyền thông.

Cô xuất hiện gợi cảm tại một sự kiện.

Khi mới 18 tuổi, Jeannie đã đi làm kiếm sống bằng nghề trang điểm. Cô thậm chí đã đi tour làm việc cho nhiều ngôi sao như Christina Aguilera, Alicia Keys hay Rosario Dawson và làm tư vấn trang điểm cho nhiều chương trình truyền hình Mỹ.

Năm 2003, Jeannie bắt đầu thử sức làm MC và nhanh chóng nổi tiếng. Cô làm người đồng dẫn chương trình cho show Stir được đề cử giải Emmy. Ngay sau đó, cô được kênh California Music Channel mời làm chủ xị trong các chương trình ca nhạc. Jeannie cũng làm người dẫn dắt chương trình Granted của MTV và The Hollywood Hunter của kênh thể thao The Sportsman... Từ năm 2009 đến nay, cô dẫn chương trình How Do I Look? được đề cử giải Emmy và các talkshow ăn khách Today, Extra của kênh NBC.

Mai lộng lẫy khoe dáng trên thảm đỏ Quả cầu vàng 2012.

Cô gái mang đậm nét Á đông này hiện sống ở Los Angeles và đã kết hôn với MC Freddy Harteis - bạn dẫn của cô trong The Hollywood Hunter. Cô đã đi du lịch và làm từ thiện ở nhiều nơi như châu Phi, Thái Lan và Việt Nam. Mai đang làm việc cho tổ chức phi lợi nhuận Heartbeat Vietnam để giúp đỡ các trẻ em thiệt thòi và NightLight International - tổ chức giải cứu phụ nữ và trẻ em bị bán qua biên giới.

Hoài Vũ