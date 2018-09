Người đẹp Anh kết hôn với bạn gái lâu năm

Nữ diễn viên Michelle Hardwick và cô bạn gái lâu năm tổ chức đám cưới lãng mạn tại một lâu đài ở Anh.

Cuối tuần qua, ngôi sao truyền hình nổi tiếng của Anh đã trao lời thề nguyền cùng bạn gái Rosie Nicholl sau 4 năm gắn bó. Lễ cưới diễn ra riêng tư và bí mật tại lâu đài Danby ở Bắc Yorkshire, Anh. Nữ diễn viên 39 tuổi chia sẻ hình ảnh trong ngày vui lên Twiter và nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt thích cùng những lời chúc mừng nồng nhiệt của mọi người.

Michelle Hardwick (trái) và bạn gái Rosie Nicholl (phải) nở nụ cười hạnh phúc trong ngày vui.

Trong hình, Michelle Hardwick và Rosie Nicholl đều diện đầm soiree màu trắng lộng lẫy, cười rạng rỡ. Đi kèm bức ảnh là dòng chú thích thể hiện cảm xúc của nữ diễn viên: "Hôm qua thực sự là ngày đáng nhớ nhất trong đời tôi... Cảm ơn vợ tôi, Rosiebone". Nhiều fan bày tỏ sự ngưỡng mộ và ủng hộ cặp đôi: "Chúc mừng hai bạn. Cả hai đều rất đẹp đôi".

Michelle Hardwick gặp gỡ bạn gái hiện tại cách đây 4 năm khi cô đang là một diễn viên kịch câm trong khi Rosie đang chơi trong một dàn nhạc giao hưởng. Kể từ đó tới nay, cặp đôi luôn yêu thương và gắn bó không rời. Michelle từng thổ lộ, cô luôn mong chờ vào một đám cưới với nửa kia: “Chúng tôi sẽ cùng khoác lên mình chiếc váy cưới và được cha nắm tay dẫn vào lễ đường".

Nữ diễn viên chia sẻ, năm 28 tuổi cô quyết định thừa nhận với gia đình về giới tính thật của mình sau nhiều năm đấu tranh, dằn vặt. “Trước đây, gia đình thường hỏi sao tôi chưa có bạn trai và tôi phải lấy lý do quá bận rộn để trả lời họ. Tôi lo sợ phải nói ra sự thật và không có ý định kể điều này với ai, nhưng cha tôi luôn gặng hỏi và tôi không thể che giấu được. May mắn là, khi nghe xong câu chuyện, cha không hề trách móc, ông chỉ buồn vì tôi không để ông biết điều này sớm hơn. Tôi có một gia đình tuyệt vời và một người bạn đời đáng mến. Chúng tôi thật may mắn", Michelle tâm sự.

Nữ diễn viên người Anh đã dũng cảm sống thật với chính mình.

Trần Quỳnh