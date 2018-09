Người đẹp '50 sắc thái' choáng ngợp trước thân hình Chris Hemsworth

Dakota Johnson thú nhận cô và các bạn diễn đều bị phân tâm khi tài tử Australia cởi trần trên trường quay phim mới.

Trong cuộc phỏng vấn trên trang ET, Dakota Johnson kể lại ấn tượng mạnh mẽ của cô với nam đồng nghiệp nóng bỏng Chris Hemsworth khi hợp tác trong bộ phim Bad Times at the El Royale. "Tôi nghĩ nhà sản xuất đã sai lầm lớn khi đề nghị anh ấy cởi áo", Dakota cười thổ lộ, "Bởi vì tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào anh ấy. Thật đáng kinh ngạc và vô cùng ấn tượng. Dù anh ấy nhún nhảy hoặc đứng im cũng đều rất ngoạn mục".

Dakota và Chris Hemsworth trong phim 'Bad Times at the El Royale'.

Dakota nói về những màn cởi áo khoe body của Chris Hemsworth

Người đẹp '50 sắc thái' bị choáng ngợp trước thân hình của Chris Hemsworth

Ngồi cùng trong buổi phỏng vấn, nam diễn viên Jon Hamm cũng phải đồng ý với thú nhận của Dakota về bạn diễn Chris Hemsworth. Jon chia sẻ: "Để Hemsworth cởi trần là lựa chọn đầu tiên của mọi người". Khi Dakota hỏi: "Anh ghen tỵ phải không?", Jon liền hài hước đáp: "Không, ai cũng muốn cậu ấy cởi áo và nói: 'Làm ơn tiếp tục đi, tiếp tục đi'. Còn tôi thì bảo: 'Tôi đã ướt sũng vì dầm mưa ba ngày nay rồi, tôi có thể cởi áo được không?', mọi người liền nói: 'Cứ để chúng tôi lau dọn trường quay, anh có thể cởi áo vào thời gian riêng của anh!".

Chris Hemsworth phô diễn hình thể vạm vỡ trong phim và từng được bạn diễn ví như "Chúa Jesus giáng thế".

Trong bộ phim kinh dị bí ẩn Bad Times at the El Royale, Chris Hemsworth đóng vai một người lãnh đạo giáo phái, Dakota Johnson thủ vai một cô gái đến từ phương nam còn Jon Hamm đóng một người bán máy hút bụi. Họ cùng 4 người xa lạ khác gặp nhau trong một khách sạn tồi tàn ở ranh giới California - Nevada và đều bị một kẻ bí ẩn theo dõi. Trong suốt một đêm định mệnh, họ phải chiến đấu để chuộc lại những lỗi lầm của mình trong quá khứ trước khi mọi thứ biến thành địa ngục.

Đạo diễn của phim là Drew Goddard - người từng tạo nên serie phim truyền hình ăn khách Lost (Mất tích). Bộ phim sẽ được công chiếu tại Bắc Mỹ vào tháng 10 năm nay.

Trailer phim 'Bad Times at the El Royale'

Trailer phim "Bad Times at the El Royale"