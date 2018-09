Ngôi sao U70 ngực trần gây sốc trên sân khấu

Mặc dù đã bước sang tuổi 67 nhưng giọng ca "Pull Up To The Bumper" vẫn tự tin phô bày cơ thể và sử dụng vô số chiêu trò trên sân khấu. Cách đây vài năm, Grace Jones từng lên tiếng chỉ trích: “Lady Gaga đã ăn cắp trắng trợn phong cách của tôi”. Bản thân giọng ca "Mother Monster" cũng từng khẳng định rằng cô coi Grace như một nguồn cảm hứng bất tận cho những sáng tạo của mình.