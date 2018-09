Ngôi sao Oscar chết ở tuổi 46 vì dùng thuốc quá liều

Thi thể của Philip Seymour Hoffman, nam diễn viên đoạt giải Oscar 2005 được phát hiện tại căn hộ riêng.

Khoảng 11h30 sáng chủ nhật (2/2), David Bar Katz - một người bạn của Philip Seymour Hoffman, khi đến căn hộ của nam diễn viên tại New York đã tìm thấy thi thể bạn mình tại nhà tắm. Người này đã gọi cho 911 và sau khi xét nghiệm thi thể ban đầu, phía cảnh sát xác nhận, ngôi sao 46 tuổi chết vì dùng thuốc quá liều. Thời điểm qua đời, trên tay ông vẫn còn có ống tiêm và hai gói heroin nằm ở cạnh đó. Cảnh sát vẫn đang điều tra để tìm ra nguyên nhân cái chết của ngôi sao 46 tuổi.

Ngôi sao đoạt giải Oscar vào năm 2005 ra đi đột ngột vì dùng thuốc quá liều.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2006, Philip Seymour Hoffman từng thừa nhận ông nghiện rượu và ma túy nhiều năm. Vào năm ngoái, ông cũng vào trại cai nghiện một thời gian sau 10 ngày sử dụng heroin.

"Chúng tôi đau đớn vô cùng trước sự ra đi của Phil và trân trọng sự quan tâm, tình cảm mà mọi người dành cho anh ấy. Phil ra đi một cách bất ngờ nên chúng tôi mong rằng công chúng sẽ tôn trọng sự riêng tư của gia đình trong thời gian này. Hãy cầu nguyện và nhớ đến hình ảnh của Phil", đại diện gia đình Philip Seymour Hoffman chia sẻ với báo giới.

Cái chết của diễn viên 46 tuổi đã khiến rất nhiều đồng nghiệp đau buồn. Trên Twitter, MC nổi tiếng Ellen DeGeneres viết: "Philip Seymour Hoffman là một người tài năng. Tin tức sáng nay quá sốc. Trái tim tôi như tan vỡ".

Thi thể của ông được phát hiện tại nhà riêng ở New York hôm 2/2.

George Clooney, từng đóng chung với Philip trong phim The Ides of March cũng không giấu nổi sự bàng hoàng: "Không có từ ngữ nào diễn tả nổi. Cảm giác thật khủng khiếp".

Ngôi sao Tom Hanks, người bạn diễn của Philip trong Charlie Wilson's War tâm sự: "Đây là một ngày buồn bã với những đồng nghiệp từng làm việc với Philip. Anh là một tài năng lớn. Tôi và gia đình sẽ luôn nhớ về anh".

Sau khi tin tức về sự ra đi đột ngột của Philip xuất hiện trên mặt báo, hơn 100 người hâm mộ đã tụ tập bên ngoài tòa nhà Bethune Street để tưởng nhớ ông. "Ông ấy đã sống lâu và rất gần gũi với mọi người ở khu phố này. Người ta vẫn thấy hình ảnh ngọt ngào của ông bên những đứa con trong quán cafe", một khán giả bày tỏ.

Tại con phố ở nhà hát Labyrinth, nơi Philip từng làm việc, các đồng nghiệp đều dành thời gian để cầu nguyện cho ông.

Philip (trái) trong phần 2 của "The Hunger Games".

Philip Seymour Hoffman đã có 23 năm cống hiến cho nền điện ảnh và để lại ấn tượng khó phai trong nhiều tác phẩm như Boogie Nights, Almost Famous, Magnolia. Năm 2005, với vai diễn chính Truman Capote trong phim Capote, ông đã giành được giải Oscar ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc. Ông cũng từng có mặt trong đề cử Nam diễn viên phụ xuất sắc với các phim The Master, Doubt và Charlie Wilson's War. Vai diễn mới nhất của ông được công chúng Việt Nam biết đến là trong "bom tấn" The Hunger Games phần 2.

Bên cạnh thành công trong sự nghiệp điện ảnh, ở lĩnh vực sân khấu và truyền hình, ông giành được 3 đề cử giải Tony vào các năm 2000, 2012 với phim True West và Death of a Salesman; năm 2003 với phim Long Day's Journey into Night. Ông còn đóng vai trò là nhà sản xuất một số dự án sân khấu.

Philip Seymour Hoffman có 3 người con, một trai (10 tuổi) và hai gái (7 tuổi và 5 tuổi) với người tình lâu năm Mimi O'Donnell - nhà thiết kế trang phục và giám đốc nghệ thuật của Labyrinth Theater Company (New York).

Q.N.