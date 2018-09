Ngôi nhà hiện đại với phòng khách rộng ngút mắt của bạn trai cũ Selena Gomez

Chàng nghệ sĩ 27 tuổi đang sống tại biệt thự rộng gần 900m2 ở Beverly Hills, Los Angeles. Zedd đã bỏ ra tới 16 triệu USD (363 tỷ đồng) để mua ngôi nhà này. Giọng ca "I Want You To Know" tiết lộ, khi nhìn thấy giá bán nhà trên tờ quảng cáo, anh có phần do dự vì quá đắt. Tuy nhiên khi đến xem ngôi nhà, Zedd đã phải lòng ngay lập tức.