Nghi vấn Taylor và Tom chỉ đang diễn kịch yêu đương

Một số chứng cứ chỉ ra rằng, cặp sao dường như đang 'diễn' theo một kịch bản có sẵn.

Taylor và Tom Hiddlestin trong chuyến du lịch ở Rome.

Là một người theo "thuyết âm mưu", phóng viên của trang E!News đưa ra những hoài nghi về chuyện tình sét đánh của Tom Hiddleston và Taylor Swift. "Tôi tin rằng Hiddleswift (tên viết tắt của cặp sao) có thể là câu chuyện cổ tích đời thực. Tôi tin vào tình yêu đích thực, vào cái gọi là tình yêu sét đánh... Nhưng trong đầu tôi cũng không ngừng đặt câu hỏi liệu đây có phải là các phần trong một bộ phim hài lãng mạn?", nhà báo này viết và chỉ ra những chi tiết lạ lùng trong chuyện hẹn hò của Hiddleswift để chứng minh cho những nghi vấn của mình.

"Nghi vấn 1: Những bức ảnh do cùng một công ty chụp

Từ loạt ảnh hôn nhau trên bãi biển tại biệt thự của Taylor Swift đến buổi ra mắt mẹ Tom Hiddleston ở Anh hay cảnh Tom hôn tay Taylor trong bữa tối... tất cả đều lãng mạn một cách hoàn hảo. Ai đó có thể nói rằng các paparazzi đã rất giỏi săn hình và không ngại xâm phạm đời tư của cặp sao. Nhưng trong trường hợp này thì sao? Tất cả các bức ảnh trong chuyến du lịch xuyên lục địa của họ đều được chụp bởi một công ty ảnh (FameFlynet). Công ty này quả may mắn khi có được quá nhiều bức ảnh độc quyền đến vậy.

Taylor thăm mẹ của Tom ở Anh chỉ sau 1 tuần công khai hẹn hò. Bức ảnh do công ty FameFlynet thực hiện.

Nghi vấn 2: Những nhà quay phim "núp bóng"

Khi cặp đôi xuất hiện ở nơi công cộng, họ thường ở những địa điểm có đông khách du lịch. Bởi vậy rất dễ dàng để các tay máy trà trộn và đóng giả như một khách du lịch qua đường. Mọi người đều có thể quay phim, chụp ảnh bằng điện thoại của mình. Bạn sẽ chẳng mảy may hoài nghi khi nhìn thấy một anh chàng cầm điện thoại ở Vantican.

Nghi vấn 3: Cuốn sổ kỳ lạ ở Đấu trường La Mã

Cuốn sổ kỳ lạ trong bức ảnh của Tom-Tay.

Đây là bức ảnh Taylor và Tom ở Đấu trường Colosseum. Nhưng họ đang chăm chú xem thứ gì vậy? Phải chăng đó là một kịch bản hay những ghi chú của một cốt truyện?

Nghi vấn 4: Vệ sĩ của Taylor cầm rất nhiều hộ chiếu và những tờ giấy - đó liệu có thể là đội quay phim cải trang?

Vệ sĩ cầm một tập hộ chiếu và các tờ giấy bí ẩn.

Nghi vấn 5: Họ đi lại bằng phi cơ riêng của Taylor

Nếu giàu có như Taylor, hẳn ai cũng muốn đưa bạn trai đi khắp thế gian bằng chiếc phi cơ của mình. Nhưng nó có thể là một phần trong hợp đồng của Tom như là diễn viên trong video ca nhạc mới của Taylor?

Tom Hiddleston sử dụng phi cơ riêng của Taylor.

Nghi vấn 6: Thời điểm là tất cả

Cứ 2 năm, Taylor lại phát hành một album vào mùa thu. Hai năm trước, cô ấy đã có album 1989 và giờ sắp đến thời điểm cho album mới...

Với Tom, những ồn ào này đến khi anh đang có vai diễn ấn tượng trong bộ phim truyền hình The Night Manager. Đó có thể là một lợi thế cho anh để giành được đề cử tại giải Emmys vào tháng 9 hay vai diễn James Bond trong phần phim mới về điệp viên 007.

Đã có nhiều "màn kịch" giống như vậy trước đây. Các bạn có nhớ khi Selena Gomez và nhà sản xuất âm nhạc Zedd hẹn hò? Mọi thứ diễn ra rất nhanh khi họ đăng tải những bức ảnh tình tứ trên mạng xã hội. Không lâu sau tin đồn tình cảm, cả hai tung ra single I Want You To Know. Tiếp theo là trường hợp của Kylie Jenner và rapper PartyNextDoor. Cả hai thân mật với nhau sau khi Kylie chia tay rapper Tyga hồi tháng 5 và rồi họ bắt đầu tiết lộ video ca nhạc với cảnh khóa môi đắm đuối. Thế nhưng bây giờ, Kylie lại tái hợp với chàng người tình Tyga".

Thảo Anh