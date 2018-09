Natalie Portman: 'Chấp nhận rủi ro để thay đổi cuộc sống'

Ngôi sao 'Thiên nga đen' đưa ra những chia sẻ chân thành đúc rút từ bản thân trong bài phát biểu ở đại học Havard.

Natalie Portman có mặt tại ngôi trường đại học danh tiếng Havard hôm thứ 4, 27/5. Nữ diễn viên 33 tuổi đã có một bài phát biểu vô cùng ý nghĩa dành tặng lứa sinh viên sắp ra trường. "Nàng maja" của điện ảnh Hollywood khuyên các tân cử nhân nên tận dụng sự thiếu kinh nghiệm của bản thân để làm lợi thế và tiết lộ chính việc chấp nhận rủi ro có thể khiến chúng ta thay đổi cuộc sống và đem lại những thành quả bất ngờ.

Natalie Portman tại buổi diễn thuyết ở đại học Havard.

Để chứng minh cho những gì mình nói là đúng, người đẹp lấy dẫn chứng bằng chính vai diễn trong bộ phim Thiên nga đen. Natalie chia sẻ, tại thời điểm đó, cô chưa xác định được đâu là giới hạn của bản thân và chỉ biết "nhắm mắt đưa chân". Có thể cô đã từ chối vai diễn này nếu là một diễn viên gạo cội và biết rõ những khó khăn sẽ phải trải qua khi tham gia bộ phim. "Vấn đề là, nếu tôi hiểu rõ giới hạn của bản thân, tôi sẽ không bao giờ dám liều lĩnh làm bất cứ điều gì. Nhưng chính sự liều lĩnh đã giúp tôi đạt được những thành tựu vĩ đại cho cá nhân và sự nghiệp", cô nói.

Bản thân Natalie đã phải trải qua sự dày vò cả về thể xác lẫn tâm hồn trong quá trình hóa thân vào nhân vật cô vũ công Nina tài năng nhưng có thế giới nội tâm phức tạp. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều được đền đáp một cách xứng đáng. Tại lễ trao giải Oscar lần thứ 83 năm 2011, cái tên Natalie Portman đã được xướng lên ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc cho tác phẩm điện ảnh Thiên nga đen của đạo diễn Darren Aronofsky.

Nữ diễn viên dành những lời chia sẻ chân thành tới những sinh viên sắp ra trường.

Là ngôi sao nữ hoàn hảo của Hollywood với những giải thưởng điện ảnh danh giá, đã kết hôn, có một con trai, cuộc sống dường như quá ưu ái Natalie, nhưng ít ai biết đằng sau thành công là cả một quá trình rèn luyện nghiêm túc. Năm 2003, Natalie tốt nghiệp đại học Havard với tấm bằng cử nhân chuyên ngành tâm lý học. Tuy nhiên cô thổ lộ, khi đó mọi người luôn cho rằng việc cô được nhận vào trường là nhờ sự nổi tiếng chứ không phải bằng thực lực. Nhưng cũng chính bởi những áp lực ấy mà Natalie có thêm động và quyết tâm khẳng định bản thân. Natalie từng chia sẻ với New York Post: "Tôi muốn là một phụ nữ thông minh hơn cả khát khao trở thành diễn viên điện ảnh nổi tiếng!".

Trong bài phát biểu của mình trước các tân cử nhân, nữ diễn viên cũng thổ lộ về những khó khăn mà cô từng gặp phải khi điều chỉnh cuộc sống mới tại trường đại học: "Vừa bước sang tuổi 19, lần đầu biết thế nào là thất tình, dùng thuốc tránh thai... Tất cả những điều này khiến chúng ta rơi vào trạng thái trầm cảm. Chưa kể những tháng mùa đông dài đằng đẵng, đen tối, đầy ủ dột khiến cuộc sống của tôi như rơi vào tăm tối". Đặc biệt, khi cô chia tay mối tình đầu. Tuy nhiên, vượt qua tất cả, Natalie vẫn rất yêu khoảng thời gian ở trường đại học với cái tên khai sinh Natalie Hershlag.

Thành quả hiện tại hoàn toàn xứng đáng với nữ diễn viên xinh đẹp và tài năng.

Nửa sau của bài diễn văn, người đẹp sinh năm 1981 cũng kể về những điều liều lĩnh mà cô từng làm trong suốt 20 năm sự nghiệp như: viết kịch bản, đạo diễn phim... Tại Liên hoan phim Cannes vừa qua, Natalie Portman lần đầu thử sức làm đạo diễn bộ phim A tale of love and darkness, chuyển thể từ hồi ký của tác giả người Israel - Amos Oz. Nói về lý do muốn trở thành đạo diễn, Natalie chia sẻ: “Thay đổi và cố gắng làm những điều mới mẻ, kích thích bản thân, đối diện với sự sợ hãi và làm những điều mình luôn e ngại là một cách để tôi tận hưởng cuộc sống”. Bên cạnh đó: "Khi già đi, chúng ta càng trở nên thực tế và ít liều lĩnh hơn. Hãy chấp nhận sự non nớt trong hiểu biết khi còn trẻ và tận dụng nó như một thứ tài sản quý báu".

Trần Quỳnh