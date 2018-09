Nam diễn viên 'Star Wars' đột tử ở tuổi 42

Ngôi sao người Anh, Khan Bonfils, đột quỵ trên sân khấu khi đang tập vở kịch hôm 6/1.

Khan Bonfils và hình ảnh của anh trong phim "Star Wars" phần 1.

Khan Bonfils đột ngột gục xuống trong lúc đang luyện tập vở Dante’s Inferno tại nhà hát Craft ở London. Các nhân viên y tế cũng như đạo diễn và đồng nghiệp đã cố gắng sơ cứu nhưng nam diễn viên không thể hồi tỉnh.

Nguyên nhân cái chết của Khan Bonfils hiện vẫn chưa được xác định. Người phát ngôn của nhà hát cho biết: "Toàn thể công ty chúng tôi rất sốc vì sự ra đi của cậu ấy. Đây thực sự là một bi kịch". Nhà hát cũng đã thông báo hoãn lịch công diễn vở kịch để tìm diễn viên khác thay thế.

Nam diễn viên trong phim "Người dơi" năm 2005.

Khan Bonfils qua đời ở tuổi 42. Trong sự nghiệp diễn xuất, Khan không đóng nhiều phim nhưng đều góp mặt trong những tác phẩm bom tấn như Star Wars 1 (vai Saesee Tiln), James Bond (phần phim Skyfall và Tomorrow Never Dies), Batman Begins hay Lara Croft Tomb Raider: The Cradle Of Life... Là một võ sư chuyên nghiệp, Khan thường đảm nhiệm những vai hành động mạo hiểm trong các bộ phim mà anh tham gia.

Hoài Vũ