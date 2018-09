Nam diễn viên 'Harry Potter' đột tử trên sa mạc

David Legeno, tài tử đóng vai ma sói Fenrir Greyback trong loạt phim phù thủy, chết vì sốc nhiệt giữa sa mạc Death Valley ở California.

Nam diễn viên David Legeno nổi tiếng với vai ma sói trong 3 tập phim "Harry Potter".

Thi thể của ngôi sao 50 tuổi được những nhà thám hiểm khác tìm thấy vào ngày 6/7. Theo các nhà chức trách địa phương, nguyên nhân cái chết của David Legeno được xác định là sốc nhiệt trong khi anh đang cuốc bộ rèn luyện thể lực trên sa mạc. Death Valley vốn là công viên tự nhiên khô và nóng nhất ở Mỹ. Nhiệt độ bình thường ban ngày đạt tới 49 độ C, đỉnh điểm là 56,7 độ C. Không có dấu hiệu giết người trong trường hợp này. Công tác khám nghiệm tử thi sẽ đưa ra kết quả cuối cùng về nguyên nhân đột tử của nam diễn viên.

Sa mạc Death Valley.

David Legeno sinh năm 1963, là tài tử người Anh kiêm chuyên gia võ thuật. Anh nổi tiếng với vai ma sói Fenrir Greyback trong 3 tập phim đầu của Harry Potter. Anh cũng góp mặt trong phim Snow White and the Huntsman năm 2012, Batman Begins năm 2005... Anh chỉ vừa hoàn thành bộ phim hành động The Last Knights đóng cùng Morgan Freeman và Clive Owen.

Trước khi qua đời, David sống ở miền nam nước Anh cùng cô con gái. Tuy là một võ sư nhưng anh lại có những sở thích rất nghệ sĩ là làm thơ, đọc sách và chơi guitar.

Tom Felton bày tỏ niềm tiếc thương với người bạn diễn tài năng.

Diễn viên trẻ Tom Felton đóng vai cậu bé phù thủy Draco Malfoy bày tỏ sự tưởng nhớ với David Legeno qua Instagram: "Dave Legeno. Anh là một tài năng tuyệt vời với một trái tim vàng, người luôn dành thời gian cho bất cứ ai. Dave là một quý ông tốt bụng và hòa nhã nhưng trên màn ảnh anh lại hóa thân vào những nhân vật hoàn toàn đối ngược với ngoài đời. Anh đã dạy tôi rất nhiều điều. Chúng ta đã có rất nhiều thời gian thú vị từ khi gặp gỡ. Sẽ luôn nhớ mãi về anh".

Hoài Vũ