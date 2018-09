Nam ca sĩ 'Will You Wait For Me' thừa nhận là gay

Kavana - ca sĩ điển trai hớp hồn các fan nữ một thời đã công khai giới tính thật của mình ở tuổi 36.

Kavana thời còn là hot boy nổi tiếng.

Kavana khẳng định là người đồng tính trong cuộc phỏng vấn trên tạp chí Now. Thần tượng nhạc pop một thời chia sẻ, anh đã cố giữ bí mật này trong suốt 14 năm qua và giờ đây mới có đủ can đảm để nói lên sự thật.

Giọng ca khiến fan nữ điên đảo với ca khúc hit Will You Wait For Me giải thích: "Phải mất một thời gian dài tôi mới có thể công khai mình là gay bởi một phần trong tôi luôn rất xấu hổ. Hiện tại ở tuổi 36, tôi quyết định nói ra điều này. Tôi chưa bao giờ tiết lộ bởi chưa ai hỏi tôi cả. Đó là một bí mật lớn của đời tôi".

Cách đây 4 năm, Kavana mới dám kể về giới tính của mình với bố nhưng anh vẫn chưa thể nói với mẹ - người đang chịu đựng căn bệnh alzheimer và được chăm sóc tại nhà dưỡng lão. Nam ca sĩ xúc động thổ lộ rằng, anh đã nhận được sự đồng cảm sâu sắc từ bố: "Ông thường nói với tôi: Miễn là con hạnh phúc, con hãy sống chân thật với chính bản thân mình. Chẳng vấn đề gì khi con trai của bố là người đồng tính".

Khi còn trẻ, Kavana đã giấu giếm con người thực của mình bằng cách hẹn hò với một cô gái: "Tôi đã gặp gỡ một nữ nghệ sĩ và cô ấy không biết tôi gay. Khi đó tôi cũng bắt đầu khám phá bản thân mình. Khi mối quan hệ của chúng tôi trở nên nghiêm túc hơn, tôi đã nói lời kết thúc trước khi chúng tôi có những động chạm thể xác".

Kavana hiện tại.

Tình yêu đầu thực sự của Kavana là một chàng trai - một cậu bạn thân ở Mỹ. Anh kể: "Chúng tôi đi chơi như những người bạn và cả hai đều không nhận ra người kia là gay. Một ngày, khi đang lái xe đi xem bóng rổ vào buổi hoàng hôn, tôi đã nói với cậu ấy: Tớ thực sự rất thích cậu". Thế nhưng sau đó, cả hai dần xa nhau vì cảm giác sợ hãi xâm chiếm.

Trong cuộc phỏng vấn, Kavana bày tỏ thêm rằng anh vẫn còn băn khoăn về thiên hướng tình yêu của mình. Nam ca sĩ tâm sự: "Một phần trong tôi muốn nói rằng tôi là một người lưỡng tính. Tôi nhận thấy phụ nữ rất hấp dẫn nhưng tôi cũng muốn gần gũi với đàn ông. Có thể một ngày nào đó cảm xúc của tôi sẽ thay đổi nhưng hiện tại tôi là người đồng tính".

Ngôi sao xứ sương mù hiện là một ca sĩ kiêm diễn viên. Kavana nổi tiếng ở độ tuổi 20 tuổi với những bản tình ca da diết như Crazy Chance, Thank You, I Can Make You Feel Good hay Will You Wait For Me...

Ca khúc "Will You Wait For Me" của Kavana

Hoài Vũ