Mỹ nhân 'Kong: Skull Island' và Leo DiCaprio đoạt tượng vàng Oscar

Kết quả lễ trao giải Oscar 2016

Phim hay nhất:

The Big Short

Bridge of Spies

Brooklyn

Mad Max: Fury Road

The Martian

The Revenant

Room

Spotlight

Đạo diễn xuất sắc:

Lenny Abrahamson (phim Room)

Alejandro González Iñárritu (phim The Revenant)

Tom McCarthy (phim Spotlight)

Adam McKay (phim The Big Short)

George Miller (phim Mad Max: Fury Road)

Nam diễn viên chính xuất sắc:

Bryan Cranston (phim Trumbo)

Matt Damon (phim The Martian)

Leonardo DiCaprio (phim The Revenant)

Michael Fassbender (phim Steve Jobs)

Eddie Redmayne (phim The Danish Girl)

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất:

Cate Blanchett (phim Carol)

Brie Larson (phim Room)

Jennifer Lawrence (phim Joy)

Charlotte Rampling (phim 45 Years)

Saoirse Ronan (phim Brooklyn)

Nam diễn viên phụ xuất sắc:

Christian Bale (phim The Big Short)

Tom Hardy (phim The Revenant)

Mark Ruffalo (phim Spotlight)

Mark Rylance (phim Bridge of Spies)

Sylvester Stallone (phim Creed)

Nữ diễn viên phụ xuất sắc:

Jennifer Jason Leigh (phim The Hateful Eight)

Rooney Mara (phim Carol)

Rachel McAdams (phim Spotlight)

Alicia Vikander (phim The Danish Girl)

Kate Winslet (phim Steve Jobs)

Kịch bản gốc xuất sắc:

Bridge of Spies

Ex Machina

Inside Out

Spotlight

Straight Outta Compton

Kịch bản chuyển thể xuất sắc:

The Big Short

Brooklyn

Carol

The Martian

Room

Quay phim xuất sắc:

Carol

The Hateful Eight

Mad Max: Fury Road

The Revenant

Sicario

Dựng phim xuất sắc:

The Big Short

Mad Max: Fury Road

The Martian

Steve Jobs

Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất:

Embrace of the Serpent, Colombia

A War, Đan Mạch

Mustang, Pháp

Son of Saul, Hungary

Theeb, Jordan

Phim tài liệu hay nhất:

Amy

Cartel Land

The Look of Silence

What Happened, Miss Simone?

Winter on Fire: Ukraine’s Fight for Freedom

Phim hoạt hình hay nhất:

Inside Out

Anomalisa

Boy and the World

When Marnie Were There

Shaun the Sheep Movie

Ca khúc nhạc phim hay nhất:

Simple Song #3 (phim Youth)

Writing’s On The Wall (phim Spectre)

Til It Happens To You (phim The Hunting Ground)

Manta Ray (phim Racing Extinction)

Earned It (phim Fifty Shades of Grey)

Nhạc nền xuất sắc:

Carol

Bridge of Spices

The Hateful Eight

Sicario

Star Wars: The Force Awakens

Hóa trang xuất sắc:

Mad Max: Fury Road

The Revenant

The 100-Year-Old Man Who Climbed out the Window and Disappeared

Trang phục xuất sắc:

Carol

Cinderella

Mad Max: Fury Road

The Revenant

The Danish Girl

Kỹ xảo xuất sắc:

Mad Max: Fury Road

The Martian

Star Wars: The Force Awakens

Ex Machina

The Revenant

Thiết kế sản xuất đẹp nhất

The Revenant

The Martian

Mad Max: Fury Road

The Danish Girl

Bridge of Spies

Dựng âm thanh xuất sắc:

The Revenant

Mad Max: Fury Road

The Martian

Sicario

Star Wars: The Force Awakens

Hòa thanh xuất sắc

The Revenant

Bridge of Spies

Mad Max: Fury Road

The Martian

Star Wars: The Force Awakens