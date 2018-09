Mỹ nhân 'Gone Girl' tiết lộ loạt ảnh khỏa thân mới

Emily Ratajkowski ra mắt sách ảnh để giới thiệu tới khán giả những bức hình 'độc' nhất của cô.

Tập sách ảnh của người mẫu, diễn viên Emily Ratajkowski với khoảng 32 bức hình "trần trụi" nhất vừa được ra mắt hôm 25/1. Dự án này là thành quả sự kết hợp giữa chân dài Gone Girl cùng nhiếp ảnh gia Jonathan Leder.

Emily trong bộ sách ảnh mới.

Theo tiết lộ của phía xuất bản, những hình ảnh "nóng" nhất của Emily Ratajkowski được thực hiện bằng một chiếc camera Polaroid (máy chụp ảnh lấy ngay), trong một căn phòng thuộc Cape House ở Woodstock, New York. Chân dài Gone Girl đã bay từ Los Angeles sang New York để thực hiện công việc này. Cô khẳng định, chỉ số ít trong hàng nghìn tấm ảnh được chọn để xuất bản. Cuốn sách ảnh với tựa đề Unseen Ratajkowski: The Luxury Edition, trong đó có nhiều khoảnh khắc Emily bán khỏa thân, khỏa thân, hoặc mặc nội y khêu gợi.

Là một người mẫu, diễn viên chuyên nghiệp, Emily có quan điểm rất thoáng về chuyện trút bỏ quần áo xuất hiện trước ống kính. Cô chia sẻ với báo chí: "Tôi rất buồn khi mọi người cảm thấy khó chịu với những bộ ngực... Đó là khi tôi nhận ra văn hóa của chúng ta cổ hủ đến mức nào. Khi mọi người nhìn vào vòng một của người khác, họ không thấy vẻ đẹp và sự nữ tính. Họ lại nghĩ đến hình ảnh khiếm nhã, hở hang, phản cảm".

Một trong những khoảnh khắc Emily bán khỏa thân được ghi lại.

Hàn Hàn