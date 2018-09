Mục sư xin lỗi vì đã đặt tay vào ngực Ariana Grande trong tang lễ

Thay vì choàng tay vào eo nữ ca sĩ, mục sư 60 tuổi lại để tay lên vòng một của cô và bị nhiều người chỉ trích gay gắt.

Mục sư Charles H. Ellis III là người dẫn chương trình trong lễ tang nữ hoàng nhạc soul Aretha Franklin tại nhà thờ ở Detroit, Mỹ ngày 31/8. Tang lễ trang trọng kéo dài 8 tiếng với những màn biểu diễn tưởng nhớ huyền thoại âm nhạc Mỹ, được truyền hình trực tiếp trên sóng quốc gia. Ariana Grande là một trong những nghệ sĩ góp mặt trong sự kiện này và cô trình diễn ca khúc (You Make Me Feel Like) A Natural Woman gắn liền với tên tuổi của Aretha Franklin.

Ariana giao lưu với mục sư sau khi trình diễn tại tang lễ.

Sau tiết mục, Ariana Grande được mục sư Charles H. Ellis III chào đón bằng cái ôm nồng nhiệt. Tuy nhiên, thay vì ôm eo, mục sư lại vòng tay lên ngực nữ ca sĩ 25 tuổi. Hành động khiếm nhã này kéo dài suốt màn giao lưu 1 phút. Rất nhiều khán giả xem truyền hình đã chú ý đến cái ôm không thích hợp của mục sư. Hashtag "hãy tôn trọng Ariana" lập tức được chia sẻ rộng rãi trên Twitter vào ngày hôm đó. Nhà báo kiêm nhà hoạt động nữ quyền Mona Eltahawy đăng lời chỉ trích mục sư: "Tôi không quan tâm bạn nghĩ gì về Ariana, âm nhạc của cô ấy hay chiếc váy của cô ấy. Hành động này là sai. Tay của mục sư không nên để lên ngực của cô ấy".

Trong cuộc phỏng vấn với AP sau đó, mục sư Charles H. Ellis III đã gửi lời xin lỗi Ariana và công chúng. Ông phát biểu: "Tôi chưa bao giờ có ý định chạm tay vào ngực bất kỳ người phụ nữ nào... Tôi chỉ vòng tay ôm cô ấy. Có thể tôi đã vượt quá giới hạn hoặc có thể đó chỉ là hành động thân thiện của tôi mà thôi, nhưng một lần nữa, tôi thành thật xin lỗi".

Mục sư giải thích rằng ông đã ôm tất cả các nghệ sĩ trình diễn trong tang lễ: "Tôi ôm tất cả các nghệ sĩ nữ và nghệ sĩ nam. Tôi nắm tay họ và ôm. Đó là điều chúng tôi đã làm tại nhà thờ để thể hiện tình yêu thương".

Mục sư giải thích ông không để ý đã vòng tay vào ngực nữ ca sĩ.

Trong lúc giao lưu, mục sư 60 tuổi ở Detroit còn nói đùa ông đã tưởng nhầm tên Ariana Grande là một món ăn mới trong thực đơn nhà hàng Taco Bell vì không biết tới danh tiếng của cô. Ông đã xin lỗi vì lời bông đùa này: "Tôi thực sự xin lỗi Ariana và các fan của cô ấy cùng cộng đồng người Tây Ban Nha. Khi bạn dẫn dắt một chương trình kéo dài gần 9 tiếng, bạn phải cố gắng tạo không khí sinh động cho chương trình và thi thoảng nói vài câu bông đùa để thay đổi không khí".

Ariana Grande không lên tiếng phản hồi trước sự cố này. Bản thân cô cũng bị nhiều khán giả phê bình vì mặc váy quá ngắn tới dự tang lễ tại nhà thờ.