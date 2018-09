'Mr Bean' chính thức ly dị vợ già để sống cùng bồ trẻ

Theo phán quyết mới của tòa, nam diễn viên nổi tiếng Rowan Atkinson và vợ đã chấm dứt hôn nhân.

Rowan Atkinson và cô vợ 24 năm "đầu ấp má kề" Sunetra đã chính thức chia tay, theo phán quyết mới đây của Tòa án Gia đình, London. Buổi xét xử được miêu tả là "chóng vánh chưa đến một phút", và cả hai vợ chồng đều không đến dự phiên xử. Lý do cho phán quyết ly dị được xác nhận là "do những hành xử không hợp lý của Rowan Atkinson". Một nguồn tin còn tiết lộ với tờ The Sun: "Sunetra vẫn chưa thôi đau khổ vì bị thay thế bởi người đàn bà khác trẻ hơn mình".

Mr Bean bỏ vợ già (ảnh trái) để đến với cô đào trẻ bằng nửa tuổi mình. Ảnh: GC

Hiện tại, "Mr Bean" được cho là đang đi lại với diễn viên hài bằng nửa tuổi mình - Louise Ford, cả hai hẹn hò đã được 18 tháng và đang tận hưởng tình yêu ngọt ngào bên nhau. Theo một nguồn tin, từ năm ngoái, mối quan hệ của Rowan Atkinson và vợ đã rạn nứt, "Mr Bean" thậm chí đã xách vali khỏi nhà, thuê một căn hộ mới ở ngoại ô để sinh sống, trong khi vợ vẫn ở trong thành phố.

Rowan Atkinson và Sunetra kết hôn ở New York năm 1990 và có với nhau hai đứa con đều đã ở tuổi trưởng thành, Ben (22 tuổi) và Lily (20 tuổi).

Nguyễn Hương