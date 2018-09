Siêu mẫu 34 tuổi như công chúa trong chiếc váy cưới phong cách cổ điển của Dior.

Lễ cưới dưới khung cảnh thơ mộng của Miranda Kerr và Evan Spiegel.

Sau 2 tháng kết hôn, Miranda Kerr và tỷ phú Evan Spiegel mới tiết lộ những hình ảnh trong lễ cưới diễn ra tại biệt thự của cặp đôi ở Los Angeles. Trong sân vườn được kết đầy hoa hồng rực rỡ, cô dâu nổi bật trong chiếc váy trắng kiểu cổ điển, hạnh phúc trao nụ hôn với "chàng hoàng tử" của đời mình.

Trong video chia sẻ trên tạp chí Vogue, Miranda tâm sự, váy cưới của cô được lấy cảm hứng từ chiếc váy của Công nương Grace Kelly khi kết hôn với Hoàng tử Monaco năm 1956: "Một chiếc váy kín đáo tạo cảm giác thuần khiết và bí ẩn. Tôi vốn có rất nhiều niềm vui thích với thời trang và thường quen với phong cách bohemieng tự do và phóng túng hơn. Nhưng tại thời điểm này, phong cách của tôi lại quay ngược về quá khứ. Nguồn cảm hứng tuyệt vời nhất của tôi luôn là Grace Kelly, Audrey Hepburn và bà ngoại tôi. Họ đều có phong cách giản dị với một chiếc quần thanh lịch, áo choàng trắng, khăn quàng cổ và một đôi giày gót nhọn".

Miranda háo hức trong hậu trường chuẩn bị đám cưới

Miranda Kerr và tỷ phú công nghệ lần đầu khoe ảnh cưới đẹp lung linh

Miranda đã nhờ giám đốc sáng tạo của Dior, Maria Grazia Chiuri, thiết kế váy cưới ngay sau khi cô nhận lời cầu hôn của Evan Spiegel vào tháng 7/2016. Nhà thiết kế tiết lộ: "Cô ấy muốn giống như trong truyện cổ tích và đã đưa ra ý tưởng với tôi để tạo nên một chiếc váy vừa đơn giản vừa khơi gợi nhiều cảm xúc".

Miranda đã rất hài lòng với chiếc váy cưới kín đáo và thanh lịch, được truyền cảm hứng từ váy của Công nương Grace Kelly.

Siêu mẫu Australia đã rất vui sướng khi mặc chiếc váy cưới Dior Haute Couture. Người đẹp thốt lên: "Tôi không thể tưởng tượng có một chiếc váy cưới đẹp hơn. Khi tôi còn bé, bà ngoại thường bảo: Miranda, đàn ông yêu bằng mắt. Điều quan trọng là luôn có được vẻ ngoài xinh đẹp. Tôi vẫn mãi nhớ lời khuyên của bà".

Miranda Kerr và ông chủ Snapchat đã có một lễ cưới ấm cúng và xúc động trong sân sau biệt thự riêng vào ngày 27/5. Cặp đôi chỉ mời 45 khách là gia đình và những người bạn thân thiết nhất. Trong hôn lễ, Miranda đã bật khóc khi trao lời thề nguyền. Sau đó, cô hát bài Still the One của Shania Twain để dành tặng chồng trẻ. Sau đám cưới, cặp đôi tận hưởng kỳ nghỉ trăng mật lãng mạn ở đảo Laucala, Fiji.

Siêu mẫu xinh đẹp bên chú rể kém 7 tuổi.