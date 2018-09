Miranda Kerr đã lên xe hoa với tỷ phú kém 7 tuổi

Siêu mẫu và tỷ phú công nghệ Evan Spiegel vừa tổ chức lễ cưới lãng mạn tại biệt thự riêng ở Los Angeles.

Hôn lễ diễn ra vào thứ 7, ngày 27/5 trong sân sau biệt thự 12 triệu USD của cặp đôi. Một người bạn của Miranda Kerr chia sẻ trên E!News: "Đó là lễ cưới rất riêng tư với gần 50 khách mời. Cô dâu duyên dáng và xinh đẹp như công chúa".

Miranda chính thức kết hôn với tỷ phú trẻ.

Lễ cưới nhỏ gọn nhưng sang trọng và phong cách. Một nguồn tin khác tiết lộ trên tạp chí People: "Miranda đã chuẩn bị mọi thứ. Cô ấy có khiếu thẩm mỹ tuyệt vời và biết chính xác những gì mình cần. Cô ấy rất ngọt ngào và vô cùng hạnh phúc khi kết hôn với Evan".

Khách mời bắt đầu đến dự tiệc cocktail lúc 16h và nghệ sĩ dương cầm chơi bài When You Wish Upon a Star. Không gian tiệc cưới thơ mộng, trang nhã với những chiếc bàn và ghế dài màu trắng, hoa hồng màu hồng nhạt được trang hoàng khắp nơi.

Biệt thự của Miranda và Evan được trang hoàng với rạp trắng trước giờ hôn lễ diễn ra.

"Cô dâu và chú rể rớm lệ khi trao lời thề nguyền. Những lời trao gửi vô cùng xúc động", một vị khách mời cho hay. Hôn lễ kéo dài khoảng 20 phút trong bầu không khí lãng mạn và rất ấm cúng.

Khách mời đi xe limousine đen đến dự đám cưới của Miranda Kerr

Siêu mẫu 34 tuổi đã được chàng doanh nhân công nghệ 26 tuổi cầu hôn vào tháng 7 năm ngoái. Cặp đôi hẹn hò từ hè năm 2015. Dù chênh lệch 7 tuổi nhưng Miranda Kerr từng thổ lộ, cô và thiên tài 9X sáng lập Snapchat cực kỳ đồng điệu bởi "Evan có tính cách rất già dặn".

Câu chuyện tình yêu của Miranda Kerr và Evan Spiegel

Đây là lần kết hôn đầu tiên của Evan Spiegel nhưng là lần lên xe hoa thứ hai của Miranda Kerr. Cô từng trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ với tài tử Orlando Bloom và có cậu con trai Flynn hiện 6 tuổi.