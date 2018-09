Miranda Kerr chia sẻ về đám cưới 'diệu kỳ' với tỷ phú trẻ

Siêu mẫu tiết lộ, hôn lễ diễn ra tại biệt thự của cô và Evan Spiegel hôm 27/5 ấm cúng và tràn đầy niềm vui.

Hôm 10/6, Miranda Kerr được mời làm giám khảo của chương trình In Goop Health cùng nhiều nữ nghệ sĩ ở Los Angeles. Tại đây, người đẹp lần đầu kể về ngày trọng đại của cô và tỷ phú công nghệ trẻ nhất thế giới.

Miranda và CEO của Snapchat tổ chức lễ cưới gọn nhẹ nhưng sang trọng tại nhà riêng ở Los Angeles.

"Đám cưới của chúng tôi ngập tràn niềm vui" - Miranda Kerr thổ lộ - "Chúng tôi bắt đầu ngày hôm đó bằng việc tập yoga, sau đó gia đình và bạn bè đến. Chúng tôi tổ chức tiệc cưới tại sân sau của biệt thự. Hôn lễ thật tuyệt vời và vô cùng kỳ diệu!".

Miranda và tỷ phú công nghệ Evan Spiegel chỉ mời khoảng 40 người tham dự đám cưới. Theo E!News, cựu thiên thần nội y trang hoàng không gian lễ cưới lãng mạn với tông màu trắng và hồng. Khi trao lời thề nguyền, cô dâu và chú rể đều xúc động rớm lệ. Sau đó, Miranda đã hát bài Still the One của Shania Twain để dành tặng người chồng trẻ.

Miranda Kerr hát tặng chồng trong hôn lễ