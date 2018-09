Miranda Kerr bất ngờ bị sàm sỡ trên thảm đỏ

Anh chàng 26 tuổi xông vào múa may làm trò và phỏng vấn nữ tổng biên tập thời trang. Vitalii Sediuk từng là nhà báo của một đài truyền hình Ukraine nhưng đã bị sa thải do có quá nhiều lần sàm sỡ các nghệ sĩ Hollywood trên thảm đỏ, như hôn má tài tử Will Smith, ôm đùi Leonardo DiCaprio, chui vào váy diễn viên "Cô gái xấu xí" America Ferrara, tóm đũng quần Brad Pitt và đòi chạm vào người Kim Kardashian...