Minh tinh đóng công chúa Leia trong 'Star Wars' qua đời

Đại diện của gia đình chia sẻ tin buồn hôm thứ 3, ngày 27/12 theo giờ địa phương: "Billie Lourd (con gái của Carrie) vô cùng đau buồn thông báo, người mẹ yêu quý Carrie Fisher đã qua đời lúc 8h55 phút sáng nay. Bà ấy đã, đang và sẽ được cả thế giới yêu mến và nhớ mãi. Gia đình chúng tôi cảm ơn sự quan tâm và cầu nguyện của các bạn".

Carrie Fisher ra đi ở tuổi 60.

Carrie Fisher đột ngột bị đau tim và ngừng thở trong chuyến bay dài từ London tới Los Angeles trưa ngày 23/12, khi chỉ còn 15 phút máy bay sẽ hạ cánh. Bà được các nhân viên y tế trên máy bay sơ cứu ngay lập tức và được đưa đến bệnh viện ở Los Angeles khi đến sân bay. Sau 4 ngày điều trị trong phòng Hồi sức và chăm sóc tích cực, bà đã không thể qua khỏi.

Carrie Fisher sinh ngày 21/10/1956 tại Beverly Hills, California, là con gái của nữ diễn viên Debbie Reynolds và tài tử Eddie Fisher. Khi Carrie mới 2 tuổi, bố mẹ ly hôn vì bố của bà chạy theo tiếng gọi con tim với nữ minh tinh Elizabeth Taylor. Người mẹ đau khổ của bà sau đó đi bước nữa với Harry Karl - ông chủ một chuỗi cửa hàng giày. Suốt thời thơ ấu, Carrie Fisher vùi mình trong sách vở. Bà say mê đọc văn học cổ điển và làm thơ. Khi lớn lên, bà bắt đầu diễn kịch và đăng ký khóa học diễn xuất ở London trong vòng 18 tháng và quay về New York học trường Cao đẳng Sarah Lawrence. Tuy nhiên, bà bỏ dở chương trình học vì vai diễn Leia trong Star Wars. Carrie đã đóng vai công chúa trong 3 phần liên tiếp của Star Wars từ năm 1977 đến 1984. Đây cũng chính là vai diễn nổi tiếng và được yêu mến nhất trong sự nghiệp diễn xuất của bà. Năm ngoái, ở tuổi 59, Carrie trở lại với nhân vật Leia trong phần mới nhất mang tên Star Wars: The Force Awakens.

Carrie Fisher nổi tiếng với vai công chúa Leia xinh đẹp, quyến rũ trong loạt phim hành động viễn tưởng.

Ngoài ra, Carrie Fisher góp mặt trong nhiều bộ phim thành công khác như The Blues Brothers, The Man with One Red Shoe, Hannah and Her Sisters hay When Harry Met Sally... Nữ minh tinh cũng là tác giả của nhiều cuốn tiểu thuyết, kịch bản phim và những cuốn tự truyện.

Thời trẻ, Carrie từng lạm dụng chất gây nghiện và trải qua nhiều năm đấu tranh cai nghiện. Đến năm 29 tuổi (1985), bà bị chẩn đoán mắc chứng rối loạn lưỡng cực và phải đi điều trị sức khỏe tinh thần. Tạm dừng sự nghiệp diễn xuất, bà tập trung viết lách để cân bằng cuộc sống.

Carrie có cuộc hôn nhân ngắn ngủi với ca sĩ Paul Simon từ năm 1983 đến 1984. Sau khi ly hôn, bà hẹn hò người quản lý tài năng Bryan Lourd và sinh con gái duy nhất Billie Lourd năm 1992. Nhưng 3 năm sau, Bryan Lourd đã bỏ Carrie để kết hôn với người tình đồng giới. Từ ngày đó, nữ minh tinh tập trung vào công việc và nuôi con, không có thêm mối tình sâu sắc nào.

