Miley và Liam sex cuồng nhiệt sau mỗi lần giận nhau

Miley là một cô nàng cá tính và hoang dã ngay cả khi ở trên giường.

Mối quan hệ của Miley Cyrus sau khi công bố đính hôn vào 5/2012 không hề nóng hơn mà có dấu hiệu lạnh đi. Tuy vậy mọi giận hờn của cả hai đều dừng lại trước cánh cửa phòng ngủ. Ở trên giường, Miley và Liam thực sự rất hòa hợp và dù tình cảm không còn mặn nồng như xưa thì họ vẫn cuồng nhiệt, thăng hoa cùng nhau.

Khác với Liam, một con người sống hướng nội và không thích dùng mạng xã hội, Miley là một cô gái cuồng nhiệt, vui vẻ. Miley khá cởi mở về vấn đề tình dục. Cô nàng thường xuyên tâm sự với bạn bè về vấn đề tế nhị này cũng như "khoe" với bạn bè về cuộc sống viên mãn trên giường của mình.

Liam Hemsworth và Miley Cyrus không sống riêng rẽ như tin đồn.

"Họ vẫn ngủ cùng nhau vì mỗi lần giận nhau xong, đời sống tình dục của họ dường như lại nóng hơn. Miley thường khoe khoang với chúng tôi về điều đó. Cô ấy cũng kể chi tiết mọi chuyện", một người bạn của Miley phủ nhận lại thông tin cặp sao không ngủ chung giường của trang Us Weekly.

Trong những cuộc phỏng vấn trước đây, Liam từng úp mở rằng Miley là một cô gái rất hoang dã ở trên giường. Miley cũng không hề phủ nhận điều này và khẳng định cả hai rất hòa hợp trong chuyện phòng the.

Miley Cyrus đã có buổi trình diễn gây nhiều tranh cãi tại VMAs 2013 vừa qua.

Trước lễ trao giải VMAs 2013 một ngày (24/8), Liam và Miley đã có trận tranh cãi nảy lửa. Nguyên nhân đều là do màn trình diễn mà Miley sẽ thể hiện quá nhạy cảm. Liam không thích và cho rằng nó phản cảm. Đây cũng là một phần lý do Liam đã không đến dự lễ trao giải MVAs 2013 cùng vợ chưa cưới. Tuy nhiên sau đó, cả hai đã làm lành. Nhiều fan của nữ ca sĩ We Can't Stop tin chắc rằng cả hai đã có những buổi tối thực sự "quyết liệt" sau khi làm lành, đúng như những gì Miley đã khoe trước đó.

Phương Anh