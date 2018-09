Miley Cyrus và vị hôn phu hiếm hoi xuất hiện cùng nhau

Cặp đôi khoác vai tình cảm đến xem triển lãm ảnh của một người bạn ở Los Angeles.

Miley Cyrus và Liam Hemsworth tới buổi triển lãm tối 4/11 để ủng hộ nhiếp ảnh gia thân thiết Vijat Mohindra. Cặp sao cùng mặc đồ rực rỡ, trẻ trung theo tông màu của buổi triển lãm và nhí nhảnh chụp ảnh selfie. Miley trông rất hạnh phúc khi ở trong vòng tay của Liam.

Miley và Liam tới xem triển lãm ảnh vào tối thứ 6.

Từ khi tái hợp vào cuối năm ngoái, giọng ca Wrecking Ball và tài tử Australia hiếm khi cùng nhau tới sự kiện. Hai người giữ mối quan hệ một cách riêng tư. Thêm vào đó, một năm nay Miley cũng ít tham dự các hoạt động showbiz. Nữ ca sĩ 23 tuổi từng tuyên bố, cô sẽ không bao giờ khoe dáng trên thảm đỏ để các phóng viên ảnh chụp hình nữa vì cô thấy điều này rất vô nghĩa.

Miley đã thay đổi rất nhiều từ khi cô quay lại với Liam. Không còn một Miley chuyên gây sốc với cách ăn mặc hở hang và tiệc tùng thác loạn. Những tháng gần đây, cựu sao Disney đoạn tuyệt với các cuộc vui để dành thời gian ở bên bạn trai, tập trung vào công việc huấn luyện viên The Voice Mỹ và điều hành quỹ từ thiện Happy Hippie do cô sáng lập. Miley cũng theo đuổi phong cách mới khá kín đáo, thậm chí đôi khi già dặn hơn so với tuổi.

Miley thích cuộc sống mới giản dị và kín đáo bên vị hôn phu.

Hoài Vũ