Miley Cyrus và Liam đeo nhẫn đôi giữa tin đồn đã bí mật tổ chức đám cưới

Nhiều nguồn tin cho rằng, cặp sao đã âm thầm trao lời thề nguyền từ lâu trong lễ cưới đơn giản và riêng tư.

Ngày 8/11, Miley Cyrus và Liam Hemsworth được trông thấy đi uống cafe tại một quán ở Savannah, Georgia. Các paparazzi chú ý rằng hai người cùng đeo chiếc nhẫn vàng trơn ở ngón tay áp út. Miley đeo lồng chiếc nhẫn này với nhẫn đính hôn.

Miley và Liam đeo nhẫn đôi hôm thứ 4.

Cặp nhẫn mới càng làm dấy lên tin đồn cặp sao đã bí mật kết hôn. Vào đầu tuần này, tạp chí NW của Australia trích dẫn nguồn tin khẳng định, Miley và tài tử xứ chuột túi đã tổ chức lễ cưới riêng tư tại nhà riêng của họ ở Malibu (California) từ tháng 4 năm nay. "Chỉ có rất ít người tham dự lễ cưới và biết thông tin này. Miley và Liam cũng không có ý định thông báo với công chúng", nguồn tin cho biết.

Trong khi đó, tờ In Touch lại viết rằng, cặp sao đã cưới tại đảo Tybee ở Georgia vào tháng trước. Địa điểm này là nơi Miley và Liam lần đầu gặp nhau và nảy nở tình yêu trong khi đóng phim The Last Song năm 2010. Nguồn tin kể: "Hai người đều không lên kế hoạch kết hôn từ trước đó nhưng khi Miley đến thăm Liam đóng phim, mọi thứ đã thay đổi. Những cảm xúc ngày xưa ùa về và cả hai nhận ra hòn đảo này là nơi lý tưởng để tổ chức lễ cưới. Miley luôn thích đám cưới phong cách hippie và chưa khi nào muốn một đám cưới rình rang kiểu Hollywood".

Cặp đôi trong kỳ nghỉ lãng mạn ở đảo Tybee vào cuối tháng 10.

Tuy nhiên, trang TMZ bác bỏ thông tin Miley đã kết hôn với Liam và giải thích rằng, chiếc nhẫn vàng họ đeo chỉ là "nhẫn ước hẹn". Bản thân Miley Cyrus từng khẳng định trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 9, cô còn quá trẻ để bước vào cuộc sống hôn nhân. "Tôi mới 24 tuổi, vẫn muốn sống thêm một chút nữa giống như bây giờ. Tôi còn có rất nhiều điều để làm trước khi kết hôn", Miley tâm sự trên tờ The Sun.