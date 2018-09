Miley Cyrus thú thật không biết chơi Pokemon Go

Nữ ca sĩ 23 tuổi tuyên bố sẽ không xuất hiện trong các sự kiện showbiz nữa.

Là một cô gái trẻ năng động nhưng Miley không ngại thú nhận cô khá lạc hậu về công nghệ, chẳng hạn như không chơi Pokemon Go (dù bạn trai rất mê) và không sử dụng Snapchat. "Tôi thực sự không biết dùng như thế nào. Đôi khi tôi cảm thấy mình giống như bà cô lỗi thời vì không theo kịp những trào lưu mới", Miley thú thật

Sau quãng thời gian nổi loạn với điệu Twerk sexy, với những bộ đồ mặc như không và những hình ảnh khỏa thân trên tạp chí, hơn một năm nay Miley Cyrus bỗng nhiên trầm tính hơn và sống khá khép kín. Giọng ca Wrecking Ball thường xuyên vắng bóng tại các lễ trao giải. Cô cũng kín đáo trong mối quan hệ với tài tử Liam Hemsworth chứ không tâm sự ồn ào như xưa.

Trên tạp chí Elle tháng 10, Miley xuất hiện với vẻ duyên dáng, thuần khiết khác lạ. Cô cũng chia sẻ về sự thay đổi của bản thân: "Tôi đã tới lễ ra mắt phim A Very Murray Christmas (năm 2015) và sẽ không bao giờ tới thảm đỏ lần nữa. Tại sao khi nhiều người đang chết đói, tôi lại khoe dáng trên thảm đỏ? Bởi tôi tôi là người quan trọng? Tôi là người nổi tiếng? Đó không phải là điều tôi thực sự muốn".

Hình ảnh mới của Miley trên tạp chí Elle.

Vai diễn của Miley trong bộ phim truyền hình mới, Crisis in Six Scenes, do đạo diễn Woody Allen thực hiện cũng khiến nữ ca sĩ thay đổi nhận thức về cuộc sống. Miley kể: "Tôi vào vai một nhân vật trong cuộc cách mạng những năm 1960. Woody Allen đóng vai một người sống ở ngoại ô New York, ông ấy có một cái máy làm kem. Nhân vật của tôi đã nói đại loại là, 'trong khi mọi người đang chết đói, tại sao ông lại ngồi đây mà làm kem?' Và rồi tôi liên tưởng đến cuộc sống đời thực của mình. Suốt một thời gian dài, tôi không thể ngủ được vì cảm giác tội lỗi. Tôi bị căng thẳng đến mức bị phát ban đầy người".

Miley đã không khỏi dằn vặt khi nhớ lại phong cách sống của cô ngày trước. Cô quyết tâm sống có mục đích và có ích cho cộng đồng hơn. Bởi vậy, Miley đã thành lập quỹ từ thiện Happy Hippie để giúp đỡ những người vô gia cư và cộng đồng người đồng tính.

Miley đầy lòng trắc ẩn với những người vô gia cư đói khát.

Sắp tới, dù Miley ít xuất hiện trong các sự kiện và báo giới hơn nhưng khán giả lại có thể theo dõi cô thường xuyên trong chương trình The Voice Mỹ và bộ phim truyền hình Crisis in Six Scenes chiếu trên kênh Amazon.

Hoài Vũ