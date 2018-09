Miley Cyrus khỏa thân trên bìa tạp chí

Nữ ca sĩ 20 tuổi vẫn chưa ngừng 'gây bão' khi tiếp tục khoe thân khêu gợi trên Rolling Stone.

Miley Cyrus táo bạo khoe da thịt trên trang bìa tạp chí danh tiếng với ánh mắt hoang dại đong đưa và điệu bộ lè lưỡi quen thuộc. Thế nhưng trong cuộc phỏng vấn với Rolling Stone, cô nàng lại cho rằng mình chẳng quá sexy và điên rồ như mọi người nghĩ. Miley nói: "Mọi người xì xào: Chắc Miley nghĩ mình là một cô gái da nâu nóng bỏng nhưng cô nàng có bộ mông phẳng lì chưa từng thấy. Ồ tất nhiên, tôi biết mình chỉ có 49 kg".

Miley trên tạp chí Rolling Stone.

Nói về màn trình diễn bị chỉ trích dữ dội tại lễ trao giải VMA ngày 25/8, Miley cho rằng nó không hề gợi dục một chút nào và cô cũng không có ý làm như thế: "Tôi không cố biểu diễn sexy. Nếu tôi định làm thế, tôi đã diễn và nhảy khêu gợi hơn rất nhiều". Cựu ngôi sao Disney khẳng định rằng, cô sẽ không tái diễn "lịch sử" giống như tại VMA. "Giờ đây mọi người cứ mong chờ tôi suốt ngày nhảy sexy và lè lưỡi kích dục. Tuy nhiên, có lẽ tôi sẽ không làm điều quỷ quái đó nữa".

Miley cũng chia sẻ rằng, Kanye West - người cô gọi là "anh bạn thân", đã khích lệ cô rất nhiều khi hai người gặp nhau tại phòng thay đồ của lễ trao giải VMA: "Anh ấy đến và bảo tôi: Anh nghĩ không có nghiều nghệ sĩ hơn em ở thời điểm này. Tôi đã rất ngạc nhiên và cố gắng nhẩm lại lời anh ấy trong tâm trí. Điều ấy giúp tôi không lo lắng trước khi biểu diễn. Kanye thực sự là một người bạn tốt".

Trong khi hình ảnh khỏa thân nóng bỏng của Miley trên tờ Rolling Stone được tiết lộ, nữ ca sĩ We Can't Stop cũng gây tranh cãi vì ra mắt video ca nhạc #23 kết hợp cùng Mike WiLL Made It. Cô nàng tiếp tục nhảy uốn éo sexy và thậm chí hút thuốc phì phèo. Hôm 24/9, Miley còn gây ồn ào khi đăng những bức hình khêu gợi bên động vật và thú nhồi bông.

Hậu chia tay Liam Hemsworth, ngôi sao 20 tuổi dường như không có thời gian rảnh rỗi để buồn rầu, than khóc bởi cô quá bận rộn với những dự án âm nhạc mới và nhiều trò quậy phá mà Miley đang "âm mưu" thực hiện để chia sẻ với các fan.

Ảnh khêu gợi của Miley đăng trên Twitter ngày 24/9.

Hoài Vũ