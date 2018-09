Miley Cyrus hôn Katy Perry trong concert

Giọng ca 'We Can't Stop' kéo Katy lại gần và hào hứng đặt một nụ hôn lên môi đàn chị trong khi đang biểu diễn tối 22/2.

Miley hôn Katy trong liveshow.

Miley Cyrus đang trình diễn ca khúc Adore You khi cô nhìn thấy ca sĩ Katy Perry đứng ở hàng đầu tiên. Lập tức, ngôi sao 21 tuổi trườn khỏi sân khấu, tiến về phía Katy và kéo tay giọng ca Part of Me lại gần mình. Miley và Katy trao nụ hôn chớp nhoáng nhưng có vẻ khá ướt át. Cả hai cô nàng đều hét lên phấn khích sau nụ hôn đồng tính này. Sau đó, Miley háo hức chia sẻ với khán giả: "Tôi chỉ vừa hôn một cô gái và thực sự rất thích nụ hôn ấy!".

Miley Cyrus hôn Katy Perry

Trong khi biểu diễn ca khúc này, Miley cũng khuyến khích khán giả hôn và âu yếm nhau. Cô nói: "Tôi không biết các bạn đã biết điều này chưa, nhưng lưỡi là thứ được tôn vinh tại show của Miley Cyrus".

Miley hét lên sau khi hôn nữ đồng nghiệp 28 tuổi.

Cựu sao Disney đã có một đêm diễn cuồng nhiệt tại Staples Center ở Los Angeles tối thứ 7 (22/2). Tiếp tục mặc những bộ đồ hở táo bạo, Miley thể hiện nóng bỏng những ca khúc hit của cô như Drive, We Can’t Stop, Wrecking Ball... và những bản cover.

Không chỉ Katy Perry, đông đảo các ngôi sao đã tới xem concert của Miley như Christina Aguilera, Hilary Duff, chị em nhà Kardashians, diễn viên Nicole Richie... Christina tỏ ra rất thích thú với sự sáng tạo và sexy của ca sĩ đàn em và đã thể hiện sự ủng hộ hết mình thông qua Twitter. Xtina viết: "Chúc mừng một cô gái khêu gợi kế tiếp, Miley Cyrus. Rất yêu thích và tự hào về cô gái ấy!". Kèm theo đó, Christina đăng bức ảnh Miley mặc nội y gợi cảm trên sân khấu. Hình ảnh này của Miley rất giống với Christina sexy thời trẻ.

Christina đăng hình ảnh nóng bỏng của Miley, rất giống với cô thời trước.

Hoài Vũ