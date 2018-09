Miley Cyrus ghen tức với Lady Gaga

Miley bình phẩm màn cưỡi ngựa tới thảm đỏ American Music Awards của đàn chị quá ư nhàm chán.

Miley Cyrus tại lễ trao giải AMAs tối chủ nhật.

Miley Cyrus đến lễ trao giải AMAs tối 24/11 trong bộ vest sexy thương hiệu Versus Versace. Các phóng viên đổ xô tới phỏng vấn ngôi sao 21 tuổi. Tuy nhiên, trong lúc đang trò chuyện rôm rả, Lady Gaga bất ngờ xuất hiện trên con ngựa giả do hai người đàn ông khiêng. Tất cả mọi người trên thảm đỏ đổ dồn mắt về phía "bà mẹ quái vật" để ngắm "ngựa người" quái chiêu của cô.

Cuộc phỏng vấn của Miley bị gián đoạn khi Gaga cưỡi "ngựa" tới.

Tuy nhiên Miley tỏ ra khó chịu. Theo tờ E!News, giọng ca We Can't Stop chửi thề trước ống kính và nói: "Cái quái quỷ gì thế... Xin lỗi! Cô ấy muốn làm diễn viên nổi bật chắc! Lần tới, tôi sẽ cưỡi rồng tới thảm đỏ!".

Miley quay sang phóng viên và bảo: "Anh có thể dừng phỏng vấn tôi nếu muốn chạy ra chỗ của Gaga. Tôi không bận tâm đâu... Tại sao lần này cô ấy không đến trong một quả trứng? Thật quá buồn chán". Miley muốn ám chỉ tới màn xuất hiện gây sốc của Gaga tại lễ trao giải Grammy 2011 khi nữ ca sĩ 27 tuổi chui ra từ một quả trứng do gần 10 người khiêng. Miley cho rằng đàn chị quá tẻ nhạt khi diễn lại trò cũ để gây chú ý trên thảm đỏ.

Cựu ngôi sao Disney có vẻ hiềm khích Lady Gaga trong khi ngôi sao Born This Way từng lên tiếng bênh vực cô trong talkshow hồi tháng 9. Lúc đó Miley đang bị chỉ trích kịch liệt vì màn trình diễn gợi dục tại giải VMAs nhưng Gaga lại ủng hộ cô. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Tôi chỉ có suy nghĩ là mọi người cần được khai sáng và hãy để cô ấy yên. Đây là thế giới nhạc pop. Ai cũng có quyền thể hiện cảm xúc nghệ sĩ theo cách của họ. Nếu bạn không thích, hãy bật sang kênh khác... Miley đang trưởng thành và có thể cô ấy không thích những gì mình thể hiện khi còn trẻ. Bởi vậy bây giờ cô ấy muốn được tự do. Hãy để Miley làm điều cô ấy muốn".

Hoài Vũ