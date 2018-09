Miley Cyrus bị tố lừa dối Liam Hemsworth

Miley bị bắt gặp hôn một chàng trai ở hộp đêm hồi cuối tháng 8.

Theo In Touch, Miley Cyrus đã lừa dối vị hôn phu điển trai khi khóa môi với một cậu bạn trong hộp đêm vào 23/8. Miley tới hộp đêm 1Oak ở New York cùng một nhóm bạn, sau đó cô ra ngoài cùng với một người bạn trai. "Hai người đã hôn nhau. Miley dường như bị mất kiểm soát", một nhân chứng đã nói trên tờ In Touch.

Nhiều fan đã nghi ngờ rằng chính vì hành động điên rồ này của Miley đã khiến tình cảm giữa cô và Liam ngày thêm rạn nứt. Liam tức giận đến nỗi quyết định không đi cùng Miley Cyrus đến lễ trao giải VMAs 2013 vào 25/8.

Tại lễ trao giải VMAs 2013 vừa qua, Miley Cyrus đã tới dự một mình mà không có vị hôn phu tháp tùng. Ảnh: HL.

Tuy vậy một số khác cho rằng thông tin Miley khóa môi với một chàng trai và cắm sừng Liam là hoàn toàn bịa đặt. Họ chỉ tin khi In Touch cung cấp được bức ảnh làm bằng chứng. Về thông tin Liam không tháp tùng Miley tới VMAs năm nay, nhiều nguồn tin cho rằng cả hai đã có thỏa thuận trước về vấn đề này. Miley là một cô gái hoang dã, cá tính trong khi Liam lại là một chàng trai chỉn chu, hướng nội. Cả hai biết rằng Miley sẽ làm một vài trò lố ở VMAs, và Liam không muốn khó xử nên đã ở nhà.

Trang HL mới đây cũng đưa tin sau khi được xem màn trình diễn "siêu quậy" của Miley tại lễ trao giải VMAs 2013, Liam đã không "thèm" nói chuyện với cô nàng. Mới đây Liam cũng bay tới London để tìm sự an ủi bên người anh trai nổi tiếng của mình, Chris Hemsworth.

Gấu Con