Miley Cyrus bị đồng nghiệp chỉ trích dữ dội sau VMA

Nữ ca sĩ 20 tuổi đã có một màn trình diễn bốc lửa với những động tác khêu gợi trong đêm trao giải Video Music khiến không ít ngôi sao khác phải sốc.

Lễ trao giải Video Musis 2013 của kênh MTV diễn ra tối 25/8 tại Trung tâm Barclay, Brooklyn, New York. Miley là một trong những ngôi sao biểu diễn trên sân khấu. Nữ ca sĩ solo ca khúc "We Can't Stop" trước khi Robin Thicke xuất hiện hát chung với cô ca khúc "Blurred Lines". Khi diễn một mình, Miley mặc bộ đồ khá vừa phải nhưng ngay khi có đồng nghiệp nam ở cạnh, cô lột bỏ bộ đồ trước, để lộ trang phục màu nude siêu ngắn bó sát thân. Miley đeo găng tay với ngón tay giả khá lớn và không ngừng uốn éo, tương tác cùng Robin trong những tư thế mời mọc, nhạy cảm (xem video).

Miley Cyrus với màn trình diễn khêu gợi trong đêm trao giải VMA. Ảnh: Wenn.

Ngay sau đêm trao giải, hàng nghìn lời bình phẩm, chỉ trích trên mạng dành cho nữ ca sĩ, trong đó, nhiều người nổi tiếng cũng không thể im lặng. Diễn viên hài Bill Maher với phong cách châm biếm quen thuộc viết trên Twitter: “Lâu lắm rồi tôi không đến câu lạc bộ thoát y, thật mừng khi được thấy mọi thứ không có gì thay đổi”.

Nữ diễn viên Lisa Rinna cho rằng những gì họ nhìn thấy trong chương trình VMA gần giống như xem phim cấp ba Nhật Bản. Đạo diễn Judd Apatow viết: “Thật mừng là Miley có thể thoải mái với chính cô ấy như vậy” nhưng ngay sau đó, anh đăng tải một tấm hình đầy trong sáng của Miley trong bộ phim "So Undercover” và chia sẻ thêm: “Tôi luôn nhớ hình ảnh này của Miley. Hãy sống trong quá khứ và bằng lòng với nó".

Ngôi sao “Dawson’s Creek” James Van Der Beek đăng tải loạt hình uốn éo của Miley Cyrus trong đêm trao giải với chú thích: "Bạn có thể làm mọi thứ với một ngón tay giả mà không bị cấm chiếu trên MTV”, ám chỉ việc Miley dùng ngón tay giả tạo dáng khiêu khích khi trình diễn.

Nữ diễn viên Brooke Sheilds, người từng đóng vai mẹ của Miley trong phim "Hannah Montana” chia sẻ trong chương trình Today hôm 26/8: “Tôi là mẹ của Hannah Montana. Tôi không thể chấp nhận việc đó. Tôi đã sai ở đâu? Tôi muốn biết ai đang khuyên bảo cô ấy? Con cái tôi không thể xem những hình ảnh này”.

Hiệp hội truyền hình cho các bậc phụ huynh (The Parents' Television Council) cũng lên tiếng, bày tỏ bức xúc của họ trước quyết định của MTV để cho những hình ảnh của Miley xuất hiện trước các khán giả tuổi teen. “Điều này không thể chấp nhận. Những hình ảnh này của cựu ngôi sao tuổi teen Miley Cyrus sẽ ảnh hưởng tới những đứa trẻ mới 14 tuổi thế nào chứ?", người phát ngôn của Hiệp hội nói.

Miley và Robin trình diễn "Blurred Lines".

Theo dữ liệu thống kê từ mạng xã hội Twitter, màn trình diễn của Miley và Robin Thicke cho ra đời hơn 300.000 Twitter mỗi phút. Trong khi đó, cả chương trình năm ngoái chỉ mang đến khoảng gần 90.000 Twitter mỗi phút.

Song Ngư