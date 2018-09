Michael Jackson từng có người tình bí mật ở châu Âu

Hai vệ sĩ của ngôi sao quá cố tiết lộ, họ từng đón đưa một giai nhân kiều diễm cho ông chủ của mình.

Một phần trong tình trường nhiều bí ẩn của Michael Jackson được kể lại trong cuốn sách của hai vệ sĩ Javon Beard và Bill Whitfield mang tên REMEMBER THE TIME - Protecting Michael Jackson in his final days (Nhớ lại thời gian bảo vệ Michael Jackson những ngày cuối đời). Bên cạnh những câu chuyện về cuộc sống thường ngày của ông vua nhạc pop, hai vệ sĩ tiết lộ về một người tình từng có một vị trí đặc biệt đối với Michael.

Hai vệ sĩ Javon Beard và Bill Whitfield.

Cô gái đến từ châu Âu được Michael đặt cho nickname là Friend. Cô ấy được các vệ sĩ miêu tả là có vẻ đẹp "chim sa cá lặn" với thân hình mảnh mai và chiều cao 1m63. Javon và Bill thường được lệnh đón đưa và bảo vệ cho Friend mỗi khi cô đến thăm ông chủ. Họ kể, Michael sẵn sàng làm bất kỳ thứ gì để khiến người đẹp vui lòng. Ngôi sao Thriller đã mua cho cô những món quà đắt đỏ từ các cửa hàng nữ trang ở Hollywood như Tiffany.

Cuốn sách viết, Jackson và Friend thoải mái ôm hôn nhau trong khi ngồi trên xe hơi dạo quanh thành phố. Ngôi sao huyền thoại thường lặng lẽ tới thăm người tình vào giữa đêm tại khách sạn Hampton Inn sau khi các con đã lên giường đi ngủ.

Một thời gian sau, Michael hẹn hò một cô gái khác có biệt danh là Flower. Các vệ sĩ kể, ông hoàng nhạc pop và người đẹp này cũng rất thân mật nhưng nam ca sĩ vẫn yêu thương, sủng ái Friend hơn.

Trang bìa cuốn sách của hai vệ sĩ.

Trước đó, vào năm 2009, một vệ sĩ khác tên là Matt Fiddes cũng hé lộ, Michael có một người yêu bí mật luôn ở bên anh trải qua bao thăng trầm của cuộc sống: "Michael yêu và ngưỡng mộ cô ấy. Tôi nghĩ gia đình anh cũng biết về người phụ nữ đặc biệt này nhưng tôi sẽ không tiết lộ tên cô ấy", Matt cho biết.

Trong tình trường của mình, Michael Jackson chỉ công khai rất ít người yêu. Anh từng có cuộc tình lãng mạn với ca sĩ Lisa Marie Presley - con gái danh ca Elvis Presley. Họ kết hôn vào năm 1994 nhưng nhanh chóng ly hôn sau gần 2 năm chung sống. Cuối năm 1996, Michael bất ngờ tuyên bố có con với y tá Debbie Rowe và không lâu sau hai người tổ chức đám cưới. Debbie Rowe là người vợ thứ hai và cũng là cuối cùng của Michael. Ngoài ra, giọng ca huyền thoại này còn hẹn hò với các cô đào Brooke Shields, Tatum O'Neal.

Michael bên hai người vợ, Lisa Marie Presley và Debbie Rowe.

Hoài Vũ