Michael Jackson 'kiếm' 2 tỷ USD sau 6 năm qua đời

Tài sản của ông vua nhạc pop không ngừng tăng lên.

Vào thời điểm Michael Jackson qua đời cách đây 6 năm, ông hoàng nhạc pop đang trong tình trạng khánh kiệt với khoản nợ gần 500 triệu USD, trong đó có 351 triệu USD nợ ngân hàng Anh Barclays. Anh đã phải bán điền trang Neverland và bán đấu giá nhiều tài sản của mình để trang trải nợ nần. Tuy nhiên, trang TMZ mới đây cho biết, tài sản hiện tại của Michael Jackson đã lên tới con số gần 2 tỷ USD kể từ sau khi ngôi sao nhạc pop ra đi vào ngày 25/6/2009.

Michael Jackson để lại cho các con khối tài sản kếch xù.

Số tiền này có được từ doanh thu bộ phim This is It, show Michael Jackson: The Immortal World Tour của gánh xiếc Cirque du Soleil, 50 triệu albums đã được bán và rất nhiều những khoản đầu tư khác. TMZ còn tiết lộ, ba người con của Michael Jackson là: Prince (18 tuổi), Paris (17 tuổi) và Blanket (13 tuổi) đang giàu có hơn bao giờ hết. Cụ thể, nếu bán thanh lý toàn bộ tài sản của cha mình, mỗi người sẽ bỏ túi hơn 100 triệu USD. Tuy nhiên, sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận của doanh thu 2 tỷ USD chỉ còn khoảng 800 triệu USD. Ngoài ra, còn phải trừ thêm khoản thuế cho chính phủ nên con số cuối cùng là 450 triệu USD.

Mặc dù thừa hưởng khối tài sản kếch xù của cha nhưng các con của giọng ca Thriller vẫn sống tốt mà không cần dựa vào khoản tiền này. Trang Us Weekly hôm qua cho hay, cậu con cả Prince Jackson vừa tốt nghiệp trung học Buckley - ngôi trường tư ở Sherman Oaks, Los Angeles, Mỹ - hôm 30/5. Bà nội Katherine Jackson cùng một số người thân và bạn bè đã có mặt và chúc mừng cậu. Cô em gái Paris Jackson sau lần tự tử hụt năm 2013 cũng dần ổn định tinh thần và có cuộc sống tích cực hơn, một phần nhờ vào người bạn trai mới - cầu thủ bóng đá Chester Castellaw. Về phần con trai út Blanket Jackson, cậu bé vừa tốt nghiệp lớp 7, vẫn khá trầm tính và có đời tư kín kẽ. Trang Radar Online cũng tiết lộ, cậu bé đã đổi tên thành Bigi Jackson sau nhiều năm bị trêu chọc vì cái tên Blanket.

Cả ba con của danh ca quá cố đều đã trưởng thành và có được sự tự lập trong cuộc sống.

Trần Quỳnh