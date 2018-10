Michael Buble rơi nước mắt kể về căn bệnh ung thư của con trai nhỏ

Giọng ca 'Feeling Good' đã trải qua những ngày tháng suy sụp khi biết tin con trai 3 tuổi bị ung thư gan.

Tháng 11/2016, Michael Buble và vợ bàng hoàng nhận tin dữ con trai đầu lòng, bé Noah Buble, mắc căn bệnh hiểm nghèo. Gác lại sự nghiệp âm nhạc cùng album đang thu âm dang dở, nam ca sĩ Canada đưa con trai sang Mỹ chữa bệnh ung thư. Vợ chồng Michael Buble cùng con trai nhỏ chiến đấu qua 4 tháng hóa trị và quá trình dài điều trị phục hồi.

Vợ chồng Michael Buble bên bé Noah (thứ hai từ trái sang) và con cậu con trai Elias trong bức ảnh chụp giữa năm 2006.

"Điều mà chúng tôi đã trải qua là thứ kinh khủng nhất đối với một người làm cha, làm mẹ", Michael Buble nghẹn ngào chia sẻ trong chương trình Today Opens a New Window của Australia ngày 4/10, "Chúng tôi chỉ còn biết đấu tranh để sống và để thở. Tôi đã mong ước mình có thể chịu đựng thay con. Rất nhiều lần tôi ước người mắc bệnh là mình".

Lau dòng lệ hoen trên mắt, giọng ca Cry me a river thú nhận, có những lúc vợ chồng anh quá đau đớn và cảm thấy yếu đuối trước thử thách của số phận: "Có những ngày chúng tôi ước mình không thức dậy nữa. Khi nghĩ đến điều đó, chúng tôi lại nhớ đến tình yêu của mọi người. Chúng tôi biết họ đang cầu nguyện cho chúng tôi và sẽ có những phước lành ở đó. Điều ấy giúp chúng tôi có thêm niềm tin vào con người và niềm tin cuộc sống".

Michael Buble hoen lệ khi chia sẻ về bệnh tình của con trai trong chương trình Today Opens a New Window.

Tháng 2/2017, Michael Buble thông báo rằng việc điều trị ung thư gan của bé Noah đang tiến triển tích cực. Cậu bé đã rất mạnh mẽ chiến đấu với bệnh tật như một dũng sĩ. Ngôi sao đoạt giải Grammy viết trên Facebook: "Chúng tôi vô cùng cảm kích chia sẻ với mọi người rằng gần đây Noah hồi phục rất tốt, bác sĩ tỏ ra lạc quan trước bệnh tình của thằng bé. Chúng tôi xin cảm ơn mọi người đã cầu nguyện và động viên chúng tôi. Trên hành trình chiến đấu cùng con, sự ủng hộ và tình yêu của các bạn đã tiếp cho chúng tôi sự an ủi lớn lao".

Những tháng sau khi hóa trị, bé Noah tiếp tục được theo dõi, kiểm tra định kỳ nhưng tình hình không còn đáng lo ngại nữa. Khi sức khỏe của con trai đã phục hồi, Michael Buble mới trở lại biểu diễn vào hè năm nay. Vợ chồng nam ca sĩ cũng hạnh phúc chào đón đứa con thứ ba, bé gái Vida, hồi tháng 8.

Michael Buble rơi nước mắt kể về căn bệnh ung thư của con trai nhỏ Michael Buble trình diễn ca khúc "Feeling Good"

Nam ca sĩ Michael Buble sinh năm 1975 tại Canada. Anh đã thắng 3 Giải Grammy và nhiều Giải Juno. Album đầu tay của anh từng lọt vào top 10 tại Canada và Anh. Buble nổi tiếng như là hoàng tử tình ca với các ca khúc hit như Home, Feeling Good, Haven't Met You Yet, You Make Me Feel So Young, Cry Me a River...

Năm 2011, anh kết hôn với diễn viên người Argentina, Luisana Lopilato. Cặp sao hiện có ba nhóc tỳ là Noah 5 tuổi, Elias 2 tuổi và Vida 2 tháng tuổi.