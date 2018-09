Michael Buble 'đốn tim' khán giả Bangkok

Concert của chàng ca sĩ Canada gây phấn khích cho hơn 10.000 khán giả tại sân khấu Impact Arena, Bangkok, Thái Lan.

Michael Buble đã có một concert trên cả tuyệt vời khi lần thứ hai biểu diễn ở Bangkok. Chàng ca sĩ người Canada đã phải thừa nhận: "Tôi quả là một kẻ ngốc nghếch khi đến tận bây giờ (sau 10 năm) mới quay lại đây" bởi tình cảm của khán giả dành cho anh quá nồng nhiệt. Sân khấu không còn một chỗ trống và mọi người liên tục gào thét tên anh, hát theo từng ca khúc của anh, cười sảng khoái với những màn pha trò của anh. Hơn 2 tiếng với hơn 20 ca khúc Buble trình diễn là quãng thời gian không thể nào quên với những khán giả có mặt tại sân khấu đêm 24/1.

Buble trượt xuống sân khấu rất điệu nghệ trong phần mở đầu concert.

Trong tour diễn lần này của mình, Buble giới thiệu tới khản giả một nhóm nhạc cũng rất đặc biệt tới từ Mỹ - Naturally 7. Nhóm nhạc gồm 7 thành viên này đã hát mở màn cho concert của anh và nhận được nhiều yêu mến của khán giả. Đây là một ban nhạc accapella, hát và hòa âm hoàn toàn bằng giọng người thật. Các thành viên trong band có thể giả giọng tất cả nhạc cụ từ dễ đến khó với sự hòa quyện đỉnh cao (Xem Video).

Khi Naturally 7 kết thúc 4 ca khúc của họ, tấm màn sân khấu kéo lên, Buble xuất hiện, cất giọng hát Fever, hàng nghìn khán giả chính thức gục ngã. Giọng hát ấm áp, tình cảm của anh khiến cho mọi con tim thổn thức. Không chỉ chinh phục khán giả bằng giọng ca, Buble còn chứng tỏ anh là một nghệ sĩ có phong cách trình diễn hấp dẫn, chuyên nghiệp, sang trọng nhưng cũng không kém phần sexy. Những cú trượt từ trên cao xuống, lướt ngang sân khấu hay những pha quay vòng điệu nghệ của anh đều làm cho các fan phấn khích. Buble nói anh không biết nhảy nhưng thật ra kiểu nhún chân, giậm nhịp rất riêng, rất tự nhiên của anh lại có sức hút khó cưỡng.

Anh luôn mang đến phong cách lịch lãm nhưng gần gũi với khán giả.

Lần lượt những bản hit quen thuộc trong sự nghiệp ca hát của Buble được tái hiện như Haven't met you yet, Home, Feeling good, You make me feel so young, Save the last dance for you... Buble vừa có khả năng đốn tim người nghe với những bản nhạc trữ tình nhưng đồng thời anh cũng làm cho họ sung sướng khi thể hiện những ca khúc sôi động. Những khoảnh khắc khán giả đứng lên, vỗ tay, nhún nhảy và hát theo anh với Get Lucky, To love somebody, It's a beautiful day... làm cho cả sân khấu như nổ tung (Xem Video).

Đỉnh điểm của concert là màn mưa trái tim khi Buble cover bản hit All you need is love của The Beatles, khung cảnh lãng mạn đó khiến cho mọi người thấy yêu nhau hơn, nhiều cặp đôi đã trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào, có những người đã rơi nước mắt. Không một khán giả nào có thể ngồi yên trong khoảnh khắc ấy, mỗi người dù ở gần sân khấu hay trên khán đài đền cố gắng với lấy một trái tim cho riêng mình. Sự kết nối Buble tạo ra cho mọi người khiến ai đều thấy hạnh phúc.

Cơn mưa trái tim tạo nên khung cảnh vô cùng lãng mạn cho sân khấu. Ảnh: Holi.

Michael Buble từng chia sẻ rằng: "To Be Loved là album hay nhất mà tôi từng thực hiện. Đó là một album swing đúng điệu, nó khiến bạn nhún nhảy - nó đầy tâm trạng - nó vui vẻ - đôi lúc có chút buồn nhưng lãng mạn - nó ngọt ngào và chân thành". Và nếu bạn là một trong 10.000 người ở sân khấu Impact ngày 24/1 đó, bạn sẽ phải thán phục Buble vì anh ấy đã nói quá chính xác về những gì bạn cảm nhận được. Từng từ từng chữ trong câu nói của Buble đều đúng như những cung bậc cảm xúc khán giả trải qua khi nghe live concert của anh. Khán giả có mặt tại sân khấu còn cảm thấy rất hạnh phúc vì họ còn được nghe một vài ca khúc chưa từng được trình diễn live trước đó như Unfogetable - ca khúc Buble dành tặng cho người ông đáng kính vừa qua đời của mình. Hay màn ngẫu hứng hát bản hit của ban nhạc lừng danh một thời Backstreet Boys - Everybody - cũng khiến các fan thấy khoái chí. Anh cho biết đó là bài hát yêu thích của gia đình mình. (Xem Video).

Buble còn thể hiện anh là một nghệ sĩ rất hài hước. Điều đó khiến khán giả thấy rất thoải mái và vui vẻ khi đến sân khấu cùng anh. Sự bông đùa vừa phải, không quá trớn, đem lại nhiều tiếng cười, phá vỡ khoảng cách giữa nghệ sĩ và người nghe. Ngay khi trân trọng giới thiệu về ban nhạc của mình (Buble's team) anh cũng có cách diễn đạt dí dỏm. Anh nói: "Thưa quý vị, những nghệ sĩ đứng phía sau tôi đây, những người mà quý vị thấy đang chơi nhạc rất tuyệt, đôi lúc trông việc họ làm vô cùng dễ dàng... nhưng thực ra họ đã dành cả cuộc đời, từng giây từng phút, từng ngày để có thể trở thành những nghệ sĩ tuyệt vời của thế giới. Và tôi sẽ không thể trở thành một nghệ sĩ thực sự nếu thiếu họ". Ngay sau đó khán giả vỗ tay ầm ầm tán thưởng cho ban nhạc, anh lập tức thay đổi thái độ và bông đùa: "Đừng có vỗ tay to như thế chứ, tôi mới là ngôi sao ở đây cơ mà".

Ban nhạc của Buble là một phần làm nên thành công của concert.

Dàn kèn đồng với 7 nghệ sĩ đều được anh gán cho những mỹ từ như sexy, quyến rũ, rồi họ là mẫu hình lý tưởng mà anh mơ ước tới. Nếu anh mà là người đồng tính, có lẽ anh đã chết ngất vì một vài người trong số họ. Hay khi nói về nghệ sĩ piano của band, Buble ví anh ấy là Jack còn mình là nàng Rose trong Titanic, hát méo giọng điệp khúc trong bài My heart will go on: "Near, far, wherever you are..." để thể hiện tình cảm với người đồng nghiệp của mình.

Với khản giả, Buble cũng dành những lời tốt đẹp nhất đến cho họ. Anh nói: "Chính các bạn là những người truyền cảm hứng cho tôi, nhờ các bạn tôi mới có được thành công như bây giờ. Hãy tin tôi, tôi có thể hát rất nhiều đêm khác nhau, mỗi bài tôi có thể hát theo nhiều cách khác nhau, nhưng có một điều tôi không bao giờ làm khác, ở bất kỳ đâu, cũng như hôm nay, ngay khoảnh khắc này, tôi muốn nói rằng tôi yêu các bạn, các bạn là gia đình của tôi".

Các thành viên của nhóm Naturally 7 gây ấn tượng với khản giả với phong cách accapella.

Buble chia sẻ, anh yêu cái cảm giác được đứng trước khán giả của mình, yêu cái cách được giao lưu với họ. Anh nói: "Khán giả bỏ tiền ra mua vé đến show diễn và họ muốn được thư giãn. Vì thế họ có thể khóc, cười, nhảy nhót hay hát lớn hoặc la hét. Họ có thể làm bất cứ thứ gì họ muốn trong concert của tôi".

Cách mà Buble chạm tay với khán giả, cách anh chạy xuống hàng ghế của họ, hướng mắt vẫy tay chào tới những người ở xa nhất, cách anh bày tỏ tấm lòng của mình với các fan khiến cho cảm xúc với show diễn đầy đặn hơn. Một cách giản đơn và chân thành để cảm ơn tới khán giả khi anh kết thúc concert của mình bằng ca khúc A song for you. Anh đã bỏ mic, hát mộc những câu cuối, thậm chí anh đã gần như nằm rạp xuống để cúi đầu cảm tạ tình cảm mà khán giả dành cho (Xem Video). Và chắc hẳn, khi Buble vừa đi vào phía sau sân khấu, các khán giả đều thầm ước có thể quay ngược thời gian để show diễn lại bắt đầu.

Đêm diễn của Michael Bublé tại Bangkok

Hà Thu

Ảnh: BEC-Tero