Mel Gibson đưa bồ trẻ kém 35 tuổi tới lễ bế mạc LHP Cannes

Những giải thưởng chính tại LHP Cannes 2016 Cành Cọ Vàng cho "Phim hay nhất": I, Daniel Blake, Ken Loach ( Anh) Grand Prix (Giải thưởng lớn): It’s Only The End Of The World, Xavier Dolan (Canada) Kịch bản hay nhất: The Salesman, Asghar Farhadi (Iran) Giải của ban giám khảo: American Honey, Andrea Arnold (Anh) Đạo diễn xuất sắc: Olivier Assayas, Personal Shopper (Pháp), Cristian Mungiu, Graduation (Romania) Nam diễn viên xuất sắc: Shahab Hosseini, The Salesman (Iran) Nữ diễn viên xuất sắc: Jaclyn Jose, Ma’ Rosa (Philippines) Cành Cọ Vàng danh dự: đạo diễn Jean-Pierre Léaud Camera d'Or cho "Phim đầu tay hay nhất": Divines, Houda Benyamina (Pháp) Phim ngắn hay nhất: Timecode, Juanjo Gimenez (Tây Ban Nha)