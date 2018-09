Mẹ Selena Gomez ngợi ca tình yêu đẹp của con gái và The Weeknd

Cô Mandy Teefey thổ lộ niềm hạnh phúc khi nhìn thấy những khoảnh khắc ngọt ngào của Selena bên bạn trai mới tại Met Gala.

Sau đêm hội thời trang Met Gala tối 1/5, The Weeknd đã chia sẻ trên Instagram của anh bức ảnh tình cảm bên Selena Gomez ở thảm đỏ. Mẹ Selena, cô Mandy Teefey, là một trong hơn 2 triệu người nhấn nút "Like" bức ảnh và viết lời bình luận đầy yêu thương. Mandy viết: "Nhiệt huyết, tươi tắn, hãy nhìn tình yêu trẻ trung và đồng nhất này. Mẹ rất hạnh phúc".

Selena và bạn trai rạng rỡ trên thảm đỏ Met Gala.

Selena Gomez hẳn đã rất hạnh phúc khi bất ngờ nhận được lời ủng hộ, chúc phúc từ mẹ trên Instagram của bạn trai. Nữ ca sĩ và mẹ vốn rất gần gũi với nhau, hiện cùng đóng vai trò nhà sản xuất bộ phim truyền hình 13 Reasons Why. Mẹ Selena chỉ hơn con gái 16 tuổi, rất trẻ trung và hiện đại.

Selena và mẹ, quản lý kiêm nhà sản xuất phim Mandy Teefey.

Sau 4 tháng hẹn hò, thảm đỏ Met Gala chính là sự kiện showbiz lần đầu tiên Selena Gomez và The Weeknd sánh đôi tham dự. Cả hai đã thể hiện tình yêu say đắm dành cho nhau, không ngừng ôm hôn, âu yếm trước cả "rừng" phóng viên ảnh và các khách mời. Selena được trông thấy thì thầm bên tai The Weeknd rằng "Em yêu anh". Người đẹp đã mỉm cười hạnh phúc trong suốt đêm hội này.

Selena Gomez và bạn trai tình tứ trên thảm đỏ Met Gala

