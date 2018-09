Mẹ Kristen Stewart ủng hộ chuyện tình đồng giới của con gái

Bà Jules Stewart vui vẻ chấp nhận mối quan hệ của ngôi sao 'Chạng vạng' với nữ trợ lý Alicia Cargile và chỉ mong con gái được hạnh phúc.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây trên Sunday Mirror, thân sinh của Kristen Stewart - bà Jules Stewart, 55 tuổi - công khai xác nhận chuyện tình của con gái với nữ trợ lý Alicia Cargile và khẳng định luôn ủng hộ mối quan hệ này. "Có điều gì không thể chấp nhận được khi Kristen có bạn gái? Con bé đang rất hạnh phúc. Nó là con gái tôi. Tôi là mẹ của con bé nên dĩ nhiên Kristen biết tôi luôn gật đầu trước mọi lựa chọn của nó. Tôi cũng đã gặp bạn gái của con bé. Tôi thích cô ấy. Có điểm gì mà không thể chấp nhận cô ấy? Alicia là một cô gái rất đáng yêu", bà Jules tâm sự.

Mối quan hệ đồng giới của "nàng Bella" được mẹ chấp thuận và ủng hộ.

Làm nghề giám sát kịch bản - một công việc cũng liên quan đến Hollywood, bà Jules ít nhiều hiểu về những áp lực khi là người của công chúng. Không chỉ chấp thuận quan hệ đồng giới của con gái, bà còn lên tiếng mạnh mẽ bảo vệ quyền tự do yêu đương của mỗi người: "Tôi thấy rằng mọi người cần được tự do yêu đương dù họ có là ai đi chăng nữa. Tôi chấp nhận chuyện con gái mình yêu cả đàn ông và phụ nữ. Trong thế giới của tôi, tôi chỉ quan tâm mọi người được là chính mình. Tất cả chúng ta đều có quyền lựa chọn bạn bè, bởi vậy tình yêu cũng không ngoại lệ". "Mọi người luôn đúng khi làm bất cứ điều gì họ muốn miễn là nó không làm tổn thương người khác hoặc vi phạm pháp luật. Tôi có những người bạn đồng tính, các thành viên đồng tính trong gia đình và tôi chấp nhận họ. Tất cả chúng ta đều được tự do chọn lựa người mà chúng ta muốn yêu quý”, mẹ Kristen nói thêm.

Chia sẻ về tình yêu mới của con gái, bà Jules Stewart cũng không ngại bày tỏ: "Cả hai là một cặp đôi tuyệt vời. Tuy nhiên, Kristen mới 25 tuổi và tôi muốn con bé có nhiều trải nghiệm hơn nữa trong cuộc sống, trước khi chọn lựa một ai đó để ổn định".

Kristen Stewart và nữ trợ lý Alicia Cargile bị đồn hẹn hò từ Giáng sinh năm ngoái khi cùng đi nghỉ ở Hawaii và có những cử chỉ hôn môi, ôm ấp thân mật. Dù chưa một lần lên tiếng xác nhận mối quan hệ nhưng cặp đôi vẫn thường xuyên xuất hiện tình cảm trên phố. Trước Alicia, "nàng Bella" có một thời yêu đương mặn nồng với chàng ma cà rồng Robert Pattinson. Vậy nhưng, kể từ sau khi bị phát hiện ngoại tình với đạo diễn Rupert Sanders của phim Snow White and the Huntsman, Kristen đã bị bạn trai "đá" không thương tiếc.

Kristen vẫn là bạn tốt của Pattinson và đang có một sự nghiệp rộng mở.

Mặc dù cặp sao Chạng vạng đã chia tay được 2 năm nhưng mẹ của Kristen khẳng định con gái và tình cũ "vẫn là những người bạn tốt của nhau". "Ai cũng nghĩ con bé không hề hạnh phúc và luôn sống trong sự giận dữ. Tất cả đã lầm! Kristen luôn thông minh, trực quan và nhạy bén. Con bé còn là một tỷ phú. Nó thành công trong sự nghiệp điện ảnh và kiếm tiền rất giỏi - điều mà cha mẹ nào cũng hãnh diện. Nó mãn nguyện khi được bận rộn với các dự án phim. Con bé cũng không bận tâm đến chuyện cũ nữa. Nó vẫn giữ tình bạn tốt với Pattinson và luôn hướng về phía trước. Tôi không thể giúp gì trong chuyện tình cảm của Kristen. Cuối cùng, tôi chỉ mong con bé luôn được hạnh phúc", bà Jules tâm sự.

Trần Quỳnh