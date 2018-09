Mẹ Kim hớ hênh lộ miếng dán ngực

Ngôi sao của chương trình truyền hình thực tế "Keeping Up With The Kardashian" sắp bước sang tuổi lục tuần nhưng vẫn giữ được vóc dáng gợi cảm và thần thái tươi trẻ. Bà thường xuyên tới dự các sự kiện đình đám và được đánh giá là một trong những ngôi sao có gu ăn mặc sành điệu, quý phái.