Mẹ Kim giận tím mặt khi người chồng chuyển giới tiết lộ chuyện sex

Caitlyn Jenner phát hành cuốn hồi ký kể về hành trình chuyển giới.

Trong tập mới nhất của chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With the Kardashians, bà Kris Jenner - mẹ của những cô con gái nổi tiếng nhà Kardashian - bày tỏ nỗi tức giận khi đọc cuốn hồi ký của chồng cũ. Cuốn sách mang tên The Secrets of My Life kể về những nỗi niềm thầm kín và quá trình chuyển đổi giới tính từ nam sang nữ của cựu vận động viên điền kinh Bruce Jenner (nay là Caitlyn Jenner).

Mẹ Kim bức xúc nói với các con: "Mẹ đã đọc cuốn sách và thứ đẹp đẽ duy nhất mà Caitlyn nói là mẹ có một mối quan hệ xã hội tuyệt vời tại một bữa tiệc". Khi Kim Kardashian an ủi mẹ rằng "bố dượng đã có cuộc hôn nhân lâu dài nhất với mẹ, đó mới là điều có ý nghĩa", bà Kris liền đáp: "Chẳng có ý nghĩa gì cả. Tất cả những gì ông ấy nói đều là dựng chuyện. Mọi thứ viết trong cuốn sách khiến mẹ giống như một con khốn".

Mẹ Kim tức giận khi nói chuyện về chồng cũ dù các cô con gái ra sức an ủi.

Trong cuốn tự truyện, Caitlyn Jenner viết rằng Kris Jenner biết rõ giới tính thật của ông nhưng vẫn quyết tâm kết hôn: "Kris biết. Bà ấy biết trước cả khi tôi làm tình với bà ấy". Tuy nhiên, bà Kris hoàn toàn phủ nhận điều này: "Đó là cái quái quỷ gì vậy? Mẹ thực sự đã cố gắng cải thiện mối quan hệ này..., đã cố mở rộng trái tim và ngôi nhà này cho một người không coi mẹ ra sao cả. Vì thế, coi như giờ đã chấm hết... Mẹ chưa bao giờ phẫn nộ và thất vọng với ai như vậy trong đời!".

Cuộc nói chuyện bức xúc của mẹ Kim với các con

Ngôi sao chuyển giới Caitlyn Jenner còn có những trang viết chi tiết về đời sống tình dục của mình trong những năm tháng trước khi phẫu thuật. Caitlyn kể, tình dục với bà Kris "thấm nhuần tình yêu" nhưng chưa bao giờ là trọn vẹn: "Cảm giác của tôi không khác nhiều so với thời trung học: Tôi chỉ thấy không thực sự thoải mái về nó". Dù vậy, Caitlyn tiết lộ thêm rằng "Kris và tôi đã có đời sống chăn gối thường xuyên và tốt đẹp vào thời kỳ đầu".

Caitlyn Jenner thời còn chung sống với bà Kris Jenner và hiện tại.

Mẹ và bố dượng Kim ly hôn năm 2014 sau 23 năm chung sống. Năm 2015, Caitlyn bắt đầu có cuộc phẫu thuật đầu tiên để cắt bỏ yết hầu và đến tháng 1 năm nay, bà có cuộc phẫu thuật cuối cùng cắt bỏ bộ phận sinh dục nam. Trong cuốn hồi ký, bà chia sẻ: "Tôi không phải là người thèm khát sex, vì thế việc công chúng quá tò mò về chuyện tôi cắt bỏ của quý hay chưa khiến tôi rất phiền lòng. Người ta nhận thức sai lầm rằng việc chuyển giới là vì ham muốn tình dục".

Ngôi sao 67 tuổi giải thích: "Tại sao lại phải quá băn khoăn về nó? Nó chỉ là cái dương vật mà thôi. Nó không phải là món quà đặc biệt hay thứ gì đó hữu dụng đối với tôi mà giờ chỉ như một cây củi khô trong rừng. Tôi muốn mọi bộ phận cơ thể mình đều trở về đúng nghĩa. Tôi cũng đã quá mệt mỏi khi lúc nào cũng phải giấu giếm cái đó".

Quá trình chuyển giới của bố dượng Kim

Caitlyn Jenner tâm sự, lúc này bà đang tận hưởng cuộc sống tự do tự tại khi được là chính mình. Bà sẽ không bao giờ hẹn hò với phụ nữ nữa, nhưng cũng chưa tính đến chuyện lên giường với một người đàn ông.