Mẹ Kim được bồ trẻ ân cần dìu lên xe

Đầu năm nay, vì quá bận rộn với show truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians và gia đình vướng nhiều chuyện rắc rối nên bà Kris tạm gác chuyện tình cảm riêng tư của mình sang một bên. Kris và "phi công trẻ" được cho là chia tay vài tháng trước khi tái hợp vào mùa hè.