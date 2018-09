Mẹ Kim chia tay bồ trẻ kém 26 tuổi

Bà Kris Jenner được cho là đã kết thúc mối quan hệ tình cảm với anh chàng Corey Gamble sau 3 năm hẹn hò.

Mẹ Kim và "phi công trẻ" bị đồn đã đường ai nấy đi.

Ngôi sao truyền hình thực tế 61 tuổi Kris Jenner và bồ trẻ Corey Gamble đã không xuất hiện cùng nhau từ ngày Valentine. Vào tuần này, trong khi Kris bận rộn với công việc ở Los Angeles, Corey tận hưởng chuyến du lịch vui vẻ với bạn bè ở Nam Phi. Nguồn tin khẳng định trên RadarOnline, mẹ Kim Kardashian đã lặng lẽ chia tay bạn trai. Và dù bà chưa chính thức thông báo, đây sẽ chỉ là vấn đề thời gian.

"Kris nói với Corey rằng bà cần có không gian riêng để tập trung vào công việc của gia đình và show truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians. Bà nghĩ mình đã bị phân tâm vì mối quan hệ này và giờ đây, bà cần đặt gia đình bên trên những nhu cầu và mong muốn của bản thân", nguồn tin giải thích.

Theo RadarOnline, show truyền hình của gia đình Kardashian đang giảm tỉ lệ người xem thê thảm. Là người đứng đầu, bà Kris Jenner không khỏi lo lắng, sốt ruột. Kris được cho là đang cố tìm mọi cách để vực lại chương trình thực tế vốn rất ăn khách này.

Corey Gamble và bà Kris quấn quýt bên nhau suốt 3 năm qua.

Kris Jenner hẹn hò Corey Gamble từ năm 2014 ngay sau khi bà ly hôn ông Bruce Jenner (sau này là ngôi sao chuyển giới Caitlyn Jenner). Dù cách biệt 26 tuổi, Kris và "phi công trẻ" vẫn không e ngại thể hiện những cử chỉ tình tứ trong các sự kiện. Tuy nhiên, nhiều người hoài nghi cho rằng, Kris không thực lòng yêu Corey mà chủ yếu "thuê" anh chàng này để trông nom những cô con gái nổi tiếng của bà, còn Corey cũng cặp với mẹ Kim chỉ vì tiền.