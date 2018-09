Mẹ Demi Lovato lần đầu chia sẻ chuyện con gái nhập viện vì sốc ma túy

Bà Dianna Hart vẫn còn rất sốc và cảm thấy khó khăn khi nhắc lại câu chuyện này.

Vào ngày 19/9, mẹ giọng ca "This is me" đã chia sẻ về ngày nhập viện vì sốc thuốc và tình trạng gần đây của cô với NewsmaxTV. Bà bộc bạch: "Đến bây giờ, việc xảy ra hôm đó vẫn là điều khó khăn để nói về. Tôi vẫn cảm thấy run rẩy khi nhớ lại những gì đã diễn ra". Cụ thể, khi quản lý của Demi gọi điện thông báo rằng nữ ca sĩ đang bất tỉnh, mẹ cô đã rất sốc và không thốt lên nổi lời nào. Đó là điều mà bà không hề mong muốn được nghe.

Bà kể tiếp: "Sau vài giây chết lặng, quản lý của Demi tiếp tục thông báo với tôi, con bé còn tỉnh táo nhưng không thể nói chuyện".

Demi Lovato và mẹ.

Ngay sau đó bà Dianna Hart và 2 chị em gái của Demi Lovato là Dallas và Mandison ngay lập tức đi đến bệnh viện mà nữ ca sĩ cấp cứu. Mẹ nữ ca sĩ chạy nhanh về phía phòng bệnh mà giọng ca "Sorry not sorry" đang nằm. Bà kể lại: "Con bé nằm ở đó với dáng vẻ suy sụp, không hề ổn chút nào. Bà Dianna Hart không ngừng nắm lấy tay 'Lọ lem miệng rộng' và nói: 'Mẹ ở đây, mẹ yêu con'". Và Demi cũng thì thào đáp lời bà: "Con yêu mẹ".

Mẹ nữ ca sĩ thổ lộ: "Khi nghe con bé đáp lại mình, tôi vô cùng hạnh phúc và không cho phép bản thân được nghĩ đến những chuyện tồi tệ. Tôi dành thời gian để cầu nguyện và có niềm tin mạnh mẽ rằng Demi sẽ khỏe lại".

Khoảng thời gian hai ngày tiếp theo bà rất lo lắng vì không biết nữ ca sĩ có thể vượt qua hay không. Đồng thời bà Dianna Hart nhiều lần nhấn mạnh sự yêu quý từ những người hâm mộ chính là lý do cứu sống Demi. "Tôi cảm thấy lý do con con gái mình có thể khỏe mạnh như bây giờ là nhờ hàng nghìn lời cầu nguyện đến từ mọi người khi hay tin. Tôi thực sự không biết làm gì để cảm ơn các bạn và sự nỗ lực của bác sĩ."

3 chị em gái Demi Lovato cùng mẹ.

Bà Dianna Hart cũng nói về tình trạng hiện tại của nữ ca sĩ: "Demi rất hạnh phúc và khỏe mạnh. Con bé cởi mở và chấp nhận sự giúp đỡ của mọi người. Điều này khiến tôi có niềm tin mạnh mẽ về một tương lai tươi sáng cho gia đình".

Đồng thời bà cũng kêu gọi giới trẻ hãy tránh xa ma túy: "Bạn không thể biết rằng nó đang đến và điều đó thật đáng sợ". Theo mẹ Demi tìm hiểu, cứ 15 phút lại có một người chết vì sốc thuốc. Đó không chỉ là những đứa trẻ mà còn là những bậc làm cha làm mẹ. Bà mong muốn những người đang chìm đắm trong nghiện ngập sẽ chiến đấu để thoát khỏi ma túy vì nó có thể lấy đi tính mạng con người bất cứ lúc nào.

Thanh Huyền

Ảnh: X17