MC Miss Universe 'bị vợ dọa ly hôn' khi quá thân thiết với mẹ Kim

Bà xã của Steve Harvey được cho là nổi cơn ghen vì chồng suốt ngày lấy lý do công việc để nhắn tin, gọi điện và gặp gỡ bà Kris Jenner.

Steve Harvey bị đồn để mắt tới bà Kris Jenner khiến vợ tức giận.

Vốn là các ngôi sao truyền hình nổi tiếng của Mỹ, Steve Harvey và Kris Jenner đã thân quen nhiều năm nay. Họ nhiều lần chụp ảnh chung trong các sự kiện ở Hollywood và Kris cũng từng nhận lời mời tham gia show truyền hình của Steve Harvey để kích view cho MC 61 tuổi. Vào tháng trước, mẹ Kim còn rủ cả người con rể nổi tiếng là rapper Kanye West làm khách mời trong show Family Feud của Steve.

Nguồn tin tiết lộ trên RadarOnline, Steve Harvey ngày càng thân mật với bà Kris Jenner sau những buổi thảo luận riêng về công việc. Hai người không ngừng nhắn tin qua mạng xã hội và điện thoại khiến cho vợ của Steve là Marjorie Bridges nổi cơn ghen. "Họ đã có một cuộc cãi vã lớn và Marjorie đe dọa sẽ ly hôn", nguồn tin cho hay. "Marjorie không thể yên tâm khi Steve ở bên một người phụ nữ 'sát trai' như Kris, đặc biệt là với tình trường đào hoa của Steve".

Bà Kris và con rể Kanye West trong chương trình Family Feud hồi tháng 6.

Bà Kris Jenner đã trải qua hai cuộc hôn nhân trong khi danh hài Steve Harvey cũng đã ly hôn hai lần. Cả hai lần ly hôn trước của MC Miss Universe đều là do ông trăng hoa. Năm 1990, Steve rời bỏ người vợ đầu Marcia khi cô đang mang thai để đến với Mary Shackelford. Sau hơn 10 năm chung sống với Mary Shackelford, Steve ký đơn ly dị lần thứ hai vì phải lòng một bóng hồng khác là Marjorie. Ông kết hôn với Marjorie từ năm 2007 đến nay.

Chị gái của người vợ thứ hai từng nói: "Một người đã lừa dối một lần thì sẽ mãi mãi lừa dối. Steve sẽ không bao giờ từ bỏ mánh khóe của ông ta. Marjorie rồi cũng sẽ ly hôn và lấy tất cả mọi thứ ông ta có!".

Steve và người vợ hiện tại, Marjorie Bridges.

Người vợ hiện tại Marjorie Bridges từng giúp Steve Harvey vượt qua scandal công bố nhầm Hoa hậu Hoàn vũ 2015. Marjorie đã lên tiếng bảo vệ chồng, động viên tinh thần Steve khi ông bị khủng bố, dọa giết suốt nhiều ngày tháng vì sự nhầm lẫn tai hại trong cuộc thi.

Sự cố trao nhầm vương miện Miss Universe 2015

Hiện tại, Marjorie không lên tiếng phản hồi tin đồn ghen tuông, hôn nhân trục trặc. Thay vào đó, bà liên tục đăng tải video tập gym với các huấn luyện viên đẹp trai, nóng bỏng.

Về phía bà Kris, nguồn tin thân thiết với gia đình Kardashian khẳng định rằng mẹ Kim chỉ liên hệ với Steve Harvey vì công việc. "Bà ấy ngưỡng mộ thành công của Harvey trên lĩnh vực truyền hình và muốn học hỏi các bí quyết của ông. Mặc dù Keeping Up with the Kardashians là chương trình truyền hình rất ăn khách nhưng Kris cần phát triển thêm thương hiệu cho mình và muốn xin Harvey lời khuyên", nguồn tin tiết lộ.