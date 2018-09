Sự xung đột của Dwayne Johnson và Vin Diesel đã gây nên những thay đổi lớn trong phần phim mới nhất của bom tấn đua xe này.

Vin Diesel và Dwayne Johnson "không đội trời chung".

Khác với tình bạn không thế lực nào có thể thay đổi trong loạt phim Fast and Furious, ở ngoài đời mối quan hệ của Vin Diesel và Dwayne Johnson ngày càng xấu đi, thậm chí trở nên tồi tệ khi quay phần 8 vào năm ngoái. Và dù hiện tại The Fate of the Furious đang đại thắng trên các rạp chiếu, mở ra tương lai sáng ngời cho Fast 9, mối bất hòa của họ vẫn chưa có dấu hiệu được hàn gắn.

Mâu thuẫn không thể hòa giải của hai ngôi sao 'Fast and Furious 8'

Cuộc chiến giữa hai sao nam này bùng nổ vào tháng 8 năm ngoái trong khi quay những cảnh quay cuối cùng của phần 8. Ngày 8/8, Dwayne Johnson bất ngờ đăng đàn trên Facebook tố cáo "một số đồng nghiệp nam" đang khiến anh "sôi máu" vì cách làm việc thiếu chuyên nghiệp. Dwayne viết: "Một số người là những người đàn ông tử tế và chuyên nghiệp, một số lại khác hoàn toàn. Có những kẻ quá hèn nhát và lười biếng. Nếu bạn xem phim vào tháng 4 tới và thấy tôi dường như không diễn trong một số cảnh mà vẫn sôi máu thì bạn đã nhìn đúng rồi đấy".

Nam diễn viên không đề cập đích danh ai trong số các bạn diễn Tyrese Gibson, Vin Diesel hay Scott Eastwood nhưng nhiều nguồn tin khẳng định rằng, The Rock đang ám chỉ tới Vin Diesel - ngôi sao chính kiêm nhà sản xuất của loạt phim bom tấn này.

Trong phần mới nhất, Vin và Dwayne hầu như không có cảnh nào đóng chung.

Theo TMZ, Vin Diesel đã rất điên tiết khi đọc được những lời của Dwayne Johnson trên mạng xã hội. Nguồn tin cho hay, Vin Diesel đã xông đến chỗ Dwayne quay phim và hỏi tại sao lại nói những điều rác rưởi đó. Và ngay khi cảnh cuối cùng với Dwayne kết thúc, Vin Diesel "lao ra khỏi trường quay", gọi mọi người đến xung quanh và nói: "Bố đã xong và bố sẽ đi". (Vin luôn coi anh giữ vai trò như là "cha" với các diễn viên và ê kíp làm phim Fast and Furious).

The Rock và Vin Diesel được cho là đã xung đột từ khi bắt đầu quay Fast 8. Lý do là vì "đặc vụ Hobbs" không thể chịu nổi thái độ kiêu ngạo của "Dom" trên trường quay. Nguồn tin nói rằng, Vin Diesel thường xuyên đến muộn khiến cả đoàn làm phim phải chờ dài cổ. Là một người máu nóng, Dwayne không thể nhẫn nhịn như các đồng nghiệp khác. Mâu thuẫn giữa họ lên đến đỉnh điểm vào những ngày quay cuối.

Trong một status đăng trên Instagram sau đó, Dwayne Johnson lên tiếng giải thích rằng "giống như bất cứ đội nào, khi đã là một gia đình, sẽ có xung đột, bởi gia đình luôn có sự khác biệt về quan điểm và niềm tin". Nam diễn viên khẳng định thêm rằng, "xung đột là điều tốt khi có những cách giải quyết tuyệt vời".

Tuy nhiên, mâu thuẫn giữa hai ngôi sao này đã không được giải quyết thực sự. 8 tháng sau, trong suốt quá trình quảng bá bộ phim trước khi ra rạp, Dwayne Johnson và Vin Diesel đã không đứng cùng nhau trên sân khấu. Dwayne luôn "cáo bận", né mặt trong các buổi họp báo có mặt của Vin.

Khi The Fate of the Furious công chiếu, tin đồn về mối bất hòa của hai ngôi sao lớn nhất Vin Diesel và Dwayne Johnson càng được chứng thực. Xuyên suốt bộ phim dài 136 phút, chỉ duy nhất một cảnh quay có chung hai diễn viên chính này. Đó là khi đặc vụ Hobbs bị Dom phản bội, đâm lật xe để lấy cắp hộp vũ khí nguy hiểm. Trong khi đó, lẽ ra sẽ có vô vàn đất diễn chung giữa hai "người khổng lồ" này.

Từ tình đồng nghiệp thân thiết qua nhiều phần phim, Vin và The Rock giờ không còn nhìn mặt nhau.

Nếu hai ngôi sao gạt bỏ mâu thuẫn sang một bên, họ có thể đã mang đến rất nhiều cảnh phim kịch tính hơn. Tất cả những cảnh đụng độ của Dom (khi đã bị nữ khủng bố Cipher điều khiển) với đội đua đều không có cảnh nào chung với Luke. Thậm chí cả bộ phim không hề có cảnh đối thoại nào giữa hai nhân vật này, điều hoàn toàn khác với những phần trước. Thay vào đó, phim xoáy vào những cuộc đối thoại cân não giữa Dom với nữ hacker (Charlize Theron đóng) và đối thoại hài hước giữa Luke Hobbs với tên tội phạm Deckard Shaw (Jason Statham). Có thông tin cho rằng, tất cả những cảnh chung của Dwayne Johnson và Vin Diesel đã bị cắt và biên tập trước khi công chiếu.

The Fate of the Furious ra mắt khán giả toàn thế giới vào cuối tuần qua và đã đạt doanh thu kỷ lục. Vượt qua Star Wars: The Force Awakens, Fast 8 trở thành bộ phim có mở màn ấn tượng nhất trong lịch sử điện ảnh với 100,18 triệu USD ở Bắc Mỹ và 532,5 triệu USD toàn cầu chỉ sau 3 ngày công chiếu chính thức.